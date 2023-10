I Jalisse a Festival di Sanremo 2024?/ “La candidatura è pronta, abbiamo un bel progetto”

Il duo di cantanti I Jalisse, marito e moglie, sono stati ospiti stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. Si sono esibiti con il loro ultimo brano, “Perdono”, dopo di che si sono seduti al tavolo per parlare con i conduttori. Hanno chiesto a I Jalisse se sono soliti perdonare e Fabio Ricci ha spiegato: “Io tutti i giorni dico ‘scusa amore’. Sono solo dal 1992 che stiamo insieme e dal 1999 che siamo sposati, come si fa a non perdonare una donna fantastica?”. Poi il cantante e musicista ha aggiunto: “Il perdono credo sia un atto di grande umiltà e in questo brano ci sono tre generazioni, il 15enne, il 50enne e l’80enne che perdonano, abbiamo preso un momento storico come quello degli Anni di Piombo e il perdono è un gesto forte”.

Quindi Alessandra Drusian ha preso la parola: “Soprattutto io che ho un carattere forte e tenace ogni tanto devo chiedere perdono. Sono prepotente? Abbastanza”. Ovviamente non si poteva non fare la domanda a I Jalisse su una loro futura candidatura al Festival di Sanremo del 2024, loro che l’hanno vinto nel 1997 senza però più riuscire a ritornarci. “Abbiamo presentato la candidatura? Sarebbe la 27esima presentata a Sanremo…”, spiega Alessandra, poi Fabio Ricci aggiunge, fra il serio e l’ironico: “E che fai rompi l’incantesimo? E’ un’usanza, c’è un bel progetto nel quale crediamo molto e ci proviamo anche quest’anno, viva la lupa”.

I JALISSE PRONTI PER SANREMO 2024: LE PAROLE DA CATERINA BALIVO

I Jalisse avevano anticipato la decisione di presentare la propria candidatura già parlando con Caterina Balivo, spiegando: «Ovviamente ci presenteremo anche quest’anno, con un progetto molto forte secondo noi».

Nell’occasione avevano aggiunto: «Se non sarà questa la volta buona ne troveremo delle altre: non ci arrendiamo mai». Il duo di cantanti non si è mai arreso e ha continuato imperterrito a presentare la propria candidatura, pur venendo puntualmente respinti: sarà la volta buona l’anno prossimo?

