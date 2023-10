I Jalisse a Sanremo 2024: “Ci presenteremo con un progetto molto forte”/ Balivo: “Ci provate da 26 anni…”

I Jalisse al Festival di Sanremo 2024?

Sale la febbre per il Festival di Sanremo 2024 che sarà trasmesso da Raiuno a febbraio e che segnerà l’epilogo dell’avventura di Amadeus al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo è già a lavoro per selezionare i brani che porterà poi in gara. A candidarsi per l’ultimo Festival di Amadeus sono i Jalisse che, ospiti della puntata de La volta buona del 5 ottobre, a Caterina Balivo, hanno confermato l’intenzione di presentare un progetto musicale sperando di convincere Amadeus a concedergli una possibilità. Nel salotto di Raiuno, oltre a parlare di musica e di Sanremo, così, la coppia di artisti conferma l’intenzione di non arrendersi volendo realizzare il sogno di tornare sul palco dell’Ariston.

“Sono 26 anni che provate a ritornare su quel palco”, ha osservato Caterina Balivo. Alla padrona di casa ha risposto Alessandra Drusian spiegando di non conoscere la parola resa nel suo vocabolario.

Le parole dei Jalisse sul Festival di Sanremo 2024

“Ovviamente ci presenteremo anche quest’anno con un progetto molto forte secondo noi…Che attizza un pochino…Se non sarà questa la volta buona ne troveremo delle altre…Non ci arrendiamo mai…”, le parole di Alessandra Drusian. Caterina Balivo ha così colto la palla al balzo lanciando una provocazione: “Negli ultimi anni si vede che il vostro progetto non funzionava se vi ha detto di no…” .

Di fronte alle parole della padrona di casa, Alessandra Drusian ha ammesso di non poterlo sapere. I Jalisse, tuttavia, non perdono le speranza lanciando un messaggio chiaro ad Amadeus in vista del prossimo Festival: il conduttore di Affari Tuoi prenderà in considerazione il progetto musicale della coppia?

