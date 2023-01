I magnifici 4 della risata/ Anticipazioni: Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone

I magnifici 4 della risata, anticipazioni del documentario in onda su Rai3: comicità e aneddoti imperdibili

I magnifici 4 della risata promette grande ironia e leggerezza nella prima serata di Raitre. Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone: quattro nomi, una grande garanzia. I pilasti della comicità italiana sono i protagonisti di questo documentario, le cui anticipazioni promettono un racconto incalzante delle loro avventure artistiche. Ritroviamo dunque quattro big della comicità italiana, capaci di lasciare il segno, a loro modo, con uno stile autentico e riconoscibile.

Tutti insieme, dentro lo stesso schermo, per far esplodere un talento senza eguali. Il programma diretto da Mario Canale e scritto insieme a Michele Anselmi, vede Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone sotto le “grinfie” dei padroni di casa. Cosa aspettarci, quindi, da I magnifici 4 della risata? Sicuramente tantissimo materiale imperdibile, gag, sketch, sequenze di film intramontabili, interviste e testimonianze di un cinema italiano che, nel corso degli anni, ha sfornato personaggi iconici e attori di grande spessore.

I magnifici 4 della risata, un “viaggio nel tempo” con Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone

Ne I magnifici 4 della risata sono tanti i temi toccati, con le interviste al mitico Carlo Verdone, forte di una carriera longeva e capace di regalare personaggi indimenticabili, trattati con la delicatezza, l’ironia e il fare malinconico del grande attore romano. Comicità e non solo, quindi. Roberto Benigni, Francesco Nuti e Massimo Troisi ci raccontano la loro storia, i loro esordi, facendoci riscoprire e assaporare episodi dimenticati, ma anche come sono riusciti a dare una svolta nel mercato cinematografico della commedia italiana. I magnifici 4 della risata è infatti un gradevolissimo viaggio nel tempo, con un prima ed un dopo. Si parla di vita, aneddoti di carriera e di come alcuni attori del panorama attuale abbiano riscritto le regole del mercato cinematografico.

