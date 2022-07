I Maneskin in concerto al Circo Massimo/ Angelina Jolie con Shiloh scatenate tra il pubblico

I Maneskin hanno conquistato Roma con il loro concerto al Circo Massimo in cui hanno svolto un concerto in cui hanno presenziato 70mila persone per cantare e divertirsi insieme alla rock band. Tra il pubblico hanno presenziato anche tanti vip, tra cui Angelina Jolie, che si è goduta il concerto in compagnia della figlia 16enne Shiloh avuta dalla sua relazione con Bred Pitt.

La band romana ha proposto ai suoi fan una scaletta di due ore che ha ripercorso tutti i suoi successi da “Zitti e buoni”, la canzone che ha anche aperto il concerto fino a “Supermodel”. La band ha anche presentato il loro nuovo inedito “Trastevere”.

Maneskin, il messaggio di Damiano al Circo Massimo

Durante il concerto dei Maneskin il frontman del gruppo ha voluto anche lanciare alcuni messaggi contro la guerra urlando dal palco “Fu*k Putin” spiegando la sua scelta: “Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno dà fastidio: Fu*k Putin, fu*k la guerra, fanc*lo i dittatori”.

La band romana già in passato aveva già espresso il suo dissenso sui confronti della guerra al Coachella. In quell’occasione il loro messaggio fece il giro del mondo scatenando anche diverse polemiche.

