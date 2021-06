I Maneskin sbarcano su Tik Tok/ Oggi live alle 17 da Berlino: boom di like

I Maneskin sbarcano ufficialmente su Tik Tok. Dopo essere stati richiesti a gran voce dai fan che avevano lanciato l’hashtag #VogliamoiManeskin, Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno deciso di fare il loro ingresso nel mondo di Tik Tok con un profilo ufficiale che potete vedere cliccando qui. Per festeggiare il debutto sul social network che sta spopolando nell’ultimo periodo, la band sarà in diretta oggi, alle 17, su Tik Tok per uno speciale evento live che sarà trasmesso da Berlino dove si trova per la prima tappa di un tour promozionale europeo. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che ieri hanno trascorso il primo giorno a Berlino tra interviste e selfie con i fans regaleranno così ai fans alcune delle loro canzoni più famose.



I Maneskin su Tik Tok: migliaia di like e visualizzazioni

In poche ore, i Maneskin hanno fatto impazzire i fans di Tik Tok. Il profilo ufficiale della band romana ha già 1,5 milioni di followers e i due video caricati hanno ottenuto migliaia di like e visualizzazioni. Il primo video è una prova in studio di Coraline, brano contenuto nell’album “Teatro d’Ira – Vol. I” che ha già ottenuto il disco d’oro così come la canzone “I wanna be your slave” mentre il secondo video è l’annuncio dell’evento live alle 17 di oggi sul profilo ufficiale di Tik Tok. Il successo di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas non si ferma. su Spotify, infatti, hanno quasi raggiunto i 18 milioni di ascoltatori mensili superado anche gli U2 e i Metallica.

