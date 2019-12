I Medici 3 oggi non va in onda/ Perché? Cambio di palinsesto Rai : ecco la nuova data

I Medici 3 oggi non va in onda. A sorpresa i due episodi conclusivi della terza stagione della serie evento con Daniel Sharman, Sinnove Karlsen e Alessandra Mastronardi Francesco Montanari e Neri Marcorè, cambiano data di messa in onda. Inizialmente annunciati con tanto di promo per la serata di martedì 10 dicembre 2019, gli episodi 7 e 8 della serie realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e Big Light Productions slitta di un giorno. Come mai? Non è dato sapere il motivo, ma una cosa è certa: si tratta di una semplice variazione dei palinsesti televisivi dell’azienda di Viale Mazzini. La nuova data di messa in onda del gran finale de I Medici 3 è mercoledì 11 dicembre 2019 sempre in prima serata su Rai1. Un ennesimo cambio di programmazione improvviso per la serie che è andata in onda rispettivamente lunedì 3 e martedì 4 dicembre e lunedì 9 ed ora mercoledì 11 dicembre. I telespettatori e i tantissimi fan della serie evento dovranno attendere ancora ventiquattro ore per scoprire cosa succederà famiglia più potente del Rinascimento italiano.

I Medici 3 puntate: il gran finale in onda mercoledì 11 dicembre

Piccolo scherzetto della Rai ai tantissimi fan della serie televisiva “I Medici 3“. L’ultima puntata, prevista per martedì 10 dicembre 2019, slitta di un giorno facendo così crescere ancora di più la curiosità dei milioni di telespettatori che hanno seguito con grandissimo interesse la storia di una delle famiglie più importanti del Rinascimento italiano. La conferma del cambio data del gran finale dei Medici arriva anche dalla pagina ufficiale Facebook della serie televisiva che ha postato una foto con l’attore Daniel Sharman che presta il volto a Lorenzo Il Magnifico. Ad accompagnare la foto un breve post: “Ci vediamo domani sera su Rai1 con il Magnifico finale. #IMedici”. Non c’è da preoccuparsi quindi, il gran finale de “I Medici: Nel nome della famiglia” slitta di solo un giorno, visto che l’ultima puntata della serie evento andrà in onda mercoledì 11 dicembre 2019 in prima serata su Rai1.

