I Migliori dei Migliori Anni 2023/ Diretta ultima puntata: Carlo Conti chiude con il meglio dell’edizione

I migliori dei migliori anni, anticipazioni ultima puntata con Carlo Conti

Stasera 3 giugno, in prima serata, su Rai 1 va in onda l’ultima puntata de I Migliori Anni, con uno speciale dal titolo “I migliori dei migliori anni”. Si tratta infatti di serata speciale dedicata ai momenti più entusiasmanti e divertenti dell’edizione 2023 della trasmissione. Lo show condotto da Carlo Conti ha fatto il suo ritorno in prima serata dopo alcuni anni di assenza, entusiasmando il pubblico con il suo consueto viaggio nel tempo tra i grandi successi della musica.

Carlo Conti, affiancato da Flora Canto, affronta un viaggio nella memoria della musica e non solo, ricordando fatti, mode e oggetti degli ultimi 50 anni. Rivivremo dunque le emozioni regalate dai grandi ospiti, italiani e internazionali, intervenuti nel corso delle puntate.

I migliori dei migliori anni, chi sono gli ospiti riproposti nella puntata finale?

Si tratta dell’ultimo appuntamento con lo show condotto da Carlo Conti, che nel corso di questa edizione de I Migliori anni ha avuto modo di avere sul palco numerosi ospiti internazionali. Ricordiamo i The Trammps, celebre gruppo americano degli anni ’70 con la loro hit ‘Disco Inferno’; e ancora Matt Bianco, con la sua ‘Whose side are you on?’. Carlo Conti ha però avuto modo di ritrovare e intervistare tanti artisti italiani, come I Collage, i Pooh, e ancora Massimo Di Cataldo, Rosanna Fratello, Sandro Giacobbe, gli Homo Sapiens. È stato inoltre ricordato Lucio Battisti attraverso la voce di Gianmarco Carroccia. Alcuni degli artisti citati verranno dunque riproposti nella puntata finale dello show, in onda questa sera in prima serata su Rai 1.

