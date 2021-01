I Miserabili/ Anticipazioni ultima puntata oggi 9 gennaio: Jean Valjean morirà?

I Miserabili, anticipazioni ultima puntata oggi, 9 gennaio

Terza e ultima parte della miniserie “I Miserabili” che torna in onda oggi, 9 gennaio 2021, su Rai3 per il gran finale. Ancora una volta toccherà a Dominic West vestire i panni del protagonista nato dalla penna di Victor Hugo e portando sullo schermo, almeno in questo caso, dalla regia di Tom Shankland. Al fianco di West troveremo ancora David Oyelowo, Lily Collins, Josh O’Connor, Olivia Colman e Derek Jacobi, ma quale sarà il finale e fino a dove si spingerà la serie? L’appuntamento è fissato per le 21.40 circa (quasi in seconda serata) con l’ultima parte della serie che prenderà il via proprio dalle nuove minacce di scontri e le sanguinose guerriglie in piazza scoppiate dopo la morte del generale Lamarque. Il popolo repubblicano insorge per affermare i suoi diritti ma a quanto pare l’unico pensiero di Javert è ancora quello di dare la caccia e scovare Jean Valjean.

Javert mette le mani su Jean Valjean, lo ucciderà?

Anche in quest’ultima puntata de I Miserabili, il nostro protagonista continuerà ad essere un uomo in fuga ma presto per lui tutto cambierà. Cosette non è più una bambina da trascinarsi dietro e quando si innamora del suo Marius, il suo unico desiderio è quello di ricongiungersi con lui. Dopo essersi recato sulle barricate con l’intenzione di uccidere Marius, Jean Valjean decide di salvare la vita al giovane dando il suo consenso alla loro relazione. Il plot twist in onda non sarà solo questo ma anche quello che riguarderà il Javert che alla fine riuscirà a mettere le mani sulla sua preda ma trovandosi davanti un uomo che pensava completamente diverso. Questa scoperta lo spinge a lasciare la polizia e a togliersi la vita mentre Jean Valjean, finalmente libero, si ritira lontano da tutto e tutti lasciando la sua Cosette libera di vivere la sua vita. Sarà davvero questa l’ultima volta in cui li vedremo insieme?



© RIPRODUZIONE RISERVATA