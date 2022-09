I misteri di Belle Ille/ Su Rete 4 il film con Anna Blain e Garance Thenault

I misteri di Belle Ille va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 12 settembre, a partire dalle ore 16.50. Si tratta di un film realizzato nel 2019 e prodotto dalla A Prime Group con AT-Production, RTBF e France Télévisions. La pellicola è stata diretta da Marwen Abdallah. Il film fa parte della raccolta Meurtres à… scritto da Victor Pavy e fabienne Lesieur. La prima volta è stato trasmesso sulla rete televisiva belga, poi in Svizzera e in Francia. I protagonisti principali sono il comandante Marine Lamblin interpretato da Charlotte de Turckheim e il capitano Thomas Keller interpretato da Nicolas Gob. Nel cast troviamo anche Anna Blain e Garance Thenault.

La maggior parte delle riprese sono state fatte in Francia nel dipartimento del Morbihan, per un mese sono girate nella Bretagna. Quando è stato trasmesso per la prima volta in Francia ha ottenuto il 22,5% di ascolto. Il film è stato realizzato per essere distribuito sul circuito televisivo. La rivista Moustique lo ha considerato uno degli episodi meno interessanti della serie tv. A stupire è l’attrice Charlotte de Turckheim. Il pubblico l’ha sempre vista confinate nelle solite buffonate, in questa serie televisiva interpreta un ruolo impegnativo. L’attore Nicolas Gob si allontana dal suo personaggio scontroso e arrabbiato per vestire il ruolo del seduttore.

I misteri di Belle Ille, la trama del film

Leggiamo la trama di I misteri di Belle Ille. In mezzo alla brughiera viene ritrovato il corpo di un uomo legato alla base di un Menhir. L’omicida viene identificato, si tratta di Antoine Legoff. Il Menhir è una grossa pietra che si erge verticalmente. La posizione del cadavere ai piedi dell’enorme sasso è legata un’antica leggenda di Belle Ile. Il Menhir raffigura l’amante maledetto. Ad occuparsi del delitto vengono incaricati Marine Lamblin che è il comandante della gendarmeria e Thomas Keller un capitano molto affascinante con la mania di sedurre le donne e arrivato dal continente. I due uniscono le loro conoscenze e portano avanti le indagini per stanare l’assassino. Le piste da seguire sono diverse. Ad ucciderlo potrebbe essere stato un marito geloso, oppure all’origine potrebbe esserci un’appropriazione indebita di alcuni edifici. Belle Ile in apparenza è un paese tranquillo, ma porta con sé una serie di misteri e segreti. La gente poi non collabora e tra bugie e sotterfugi la calma viene scossa. C’è stato un morto e bisogna trovare i lresponsabile e il movente, ma la popolazione non ha nessuna intenzione di collaborare. I due investigatori dopo tante ricerche arrivano ad una conclusione. La risposta della morte di Legoff va trovata in un ex carcere minorile che tra le sue mura nasconde i segreti che riguardano l’isola.

