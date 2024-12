I Mitchell contro le macchine, film su Rai 2 diretto da Mike Rianda e Jeff Rowe

Martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Rai 2, alle ore 22:45, il film d’animazione del 2021 dal titolo I Mitchell contro le macchine. La pellicola è stata co-prodotta da Columbia Pictures e Sony Pictures Animation e distribuita da Netflix, mentre alla regia abbiamo Mike Rianda e Jeff Rowe, al loro esordio come film maker. Le musiche hanno invece la firma del musicista e compositore Mark Mothersbaugh, che nel corso della sua carriera ha lavorato alle colonne sonore di Rushmore (1998), Hotel Transylvania (2012) e Thor: Ragnarok (2017).

Il doppiaggio originale del film I Mitchell contro le macchine è curato da: Abbi Jacobson (Katie Mitchell), Danny McBride (Rick Mitchell), Maya Rudolph (Linda Mitchell) e lo stesso regista Mike Rianda (Aaron Mitchell). Per quanto riguarda, invece, il doppiaggio in lingua italiana, sono coinvolti: Margherita De Risi (Katie Mitchell), Massimo De Ambrosis (Rick Mitchell), Barbara De Bortoli (Linda Mitchell) e Manuel Meli (Aaron Mitchell).

La trama del film I Mitchell contro le macchine: la ribellione degli strumenti elettronici

I Mitchell contro le macchine segue le avventure di Katie Mitchell, una ragazzina dallo stile alternativo che, con sua enorme sorpresa, riesce ad essere ammessa nella scuola di cinema che ha sempre sognato. Il primo giorno di scuola, suo padre Rick decide che tutta la famiglia avrebbe accompagnato la giovane, viaggiando in macchina per attraversare l’intera cittadina.

Sul mezzo, quindi, salgono oltre a Rick e a Katie, sua mamma Linda, un’eterna ottimista, il fratello minore Aaron e il loro simpatico cagnolino Monchi.

Il viaggio, però, si rivela molto diverso da quello che avrebbero mai immaginato, infatti tutti i dispositivi elettronici del pianeta hanno deciso di ribellarsi.

Così la famiglia Mitchell, insieme a una coppia di robot obsoleti, cercherà di salvare l’umanità dovendo allo stesso tempo risolvere i propri problemi familiari.

