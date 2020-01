I nostri anni, nuovo singolo Tommaso Paradiso/ “Canzone manifesto della mia carriera”

Si intitola “I nostri anni” il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, una sorta di canzone-manifesto per la sua carriera da solista. E’ lo stesso cantante, ex leader dei TheGiornalisti a sostenerlo, come riferisce TgCom24: “Nella linea temporale della mia carriera è una sorta di canzone manifesto…”, dice. A produrre la sua nuova canzone che, come la precedente, tenta di bissare il medesimo successo è Matteo Cantaluppi. Tutto ciò che ruota attorno al popolare cantautore è racchiuso in questo singolo, del quale Paradiso dice: “È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta questo brano per me. L’amicizia, l’amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone…”. “I nostri anni” rappresenta un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli e piccoli gesti che arrivano dalla vita di tutti i giorni, ma anche dalle reminiscenze musicali, dai biscotti inzuppati nel latte e dai discorsi a notte fonda.

I NOSTRI ANNI, NUOVO SINGOLO TOMMASO PARADISO: POI IL TOUR

Emerge il racconto quotidiano ma anche la nostalgia dal nuovo singolo I nostri anni di Tommaso Paradiso. Ma in esso non c’è solo il racconto della sua vita bensì quello di alcune figure simbolo che hanno caratterizzato la cultura pop (come Alberto Sordi) e la filosofia (come Kant). Oltre al nuovo singolo oggi sono state annunciate anche le prossime date del tour che partirà il 21 ottobre prossimo e che vedrà Tommaso Paradiso impegnato nel suo “Sulle nuvole tour”, protagonista dei principali palazzetti italiani. Dieci, al momento, le città coinvolte a partire da Roma, passando poi per Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania, Milano, Jesolo; Firenze, Bologna, per poi concludere a Torino il prossimo 4 dicembre. Il cantante porterà sul palco uno show inedito e coinvolgente, caratterizzato da una scaletta che mette insieme i suoi principali successi tra cui “Completamente”, “Riccione”, “Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore”, “New York”, “Felicità Putt*na” e “Maradona y Pelé” fino agli ultimi singoli da solista.

