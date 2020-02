I Nostri Figli/ Video, su Rai 1 il film con Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada

I Nostri Figli va in onda oggi, 25 febbraio, dalle ore 21:25 su Rai 1. Il film ha debuttato direttamente in televisione durante l’anno 2018 ed è stato diretto da Andrea Porporari. Il genere al quale appartiene quest’opera risulta essere drammatico. Il cast del film è molto ricco e comprende tra i vari protagonisti Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada, oltre ad altri attori comprimari come ad esempio Marzia Ubaldi, Lorenzo Acquaviva ed Elia Maugeri. La sceneggiatura dell’opera è stata curata dal regista Porporati, in collaborazione con Mauro Gregorio Caporiccio e Maria Porporati. Le vicende che si susseguono nel film sono ispirate al reale caso del femminicidio di Marianna Manduca. Il montaggio dell’opera è stato realizzato da Simona Paggi mentre le scenografie sono state curate da Beatrice Scarpato.

I Nostri Figli, la trama del film

Ecco la trama de I Nostri Figli. Elena vive in un piccolo paese della Sicilia. La vita scorre come sempre per la donna che deve costantemente badare ai suoi tre figli, cercando di essere un vero punto di riferimento per i tre bambini, aiutandoli nelle mansioni di ogni giorno. Tuttavia, improvvisamente la donna viene assassinata dal marito ed il caso sconvolge l’intera cittadina siciliana. Coloro che però rimangono traumatizzati dall’evento e non sanno come andare avanti sono i tre figli della donna, ora rimasti senza una guida e senza avere un futuro sicuro dinanzi a loro. Per riuscire a salvare la situazione, interviene Roberto, un cugino di Elena, che ora vive a Senigallia ed è riuscito a crearsi una propria realtà in quel luogo. Roberto decide quindi di prendere in affidamento gli orfani che altrimenti avrebbero dovuto essere trasferiti in una casa famiglia, lontano da qualsiasi loro caro. Insieme ad Anna, sua moglie, Roberto quindi decide di instaurare un nuovo ambiente domestico, cercando di non screditare i suoi due figli che si ritrovano completamente sconvolti dall’arrivo dei nuovi bambini. In un contesto che all’inizio risulterà essere difficile e conflittuale, Roberto ed Anna, contando anche sul proprio amore, riusciranno a mandare avanti questa rinnovata famiglia, accontentando tutti i piccoli e provvedendo loro il necessario per crescere in modo sano e felice.

Video, il trailer de I Nostri Figli





