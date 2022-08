I Nuovi Mostri/ Su Rai 3 il film con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi

I Nuovi Mostri va in onda oggi, sabato 27 agosto, su Rai 3 a partire dalle ore 15.00. Si tratta di una pellicola italiana del 1977 diretta da Ettore Scola, Dino Risi e Mario Monicelli, con un cast d’eccellenza che vede la presenza sul set di Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi, Ornella Muti ed Eros Pagna.

La commedia, ambientata in Italia, è composta da 14 episodi, per una durata complessiva di 115 minuti. Il film ha ottenuto un grande successo di pubblico, grazie al ritmo sostenuto e alla grande recitazione dei mostri sacri del cinema italiano, oltre alla regia di grandi registi, che collaborarono rifiutandosi però di firmare i singoli episodi, in segno di solidarietà verso il collega sceneggiatore Ugo Guerra, gravemente paralizzato. Il film fa parte di una trilogia: il primo episodio, I Mostri uscì nel 1963 con la regia di Dino Riso, mentre il terzo e ultimo episodio fu diretto da Enrico Oldoini col titolo I Mostri Oggi.

I Nuovi Mostri, la trama del film

I Nuovi Mostri è costruito in 14 diversi episodi che ritraggono 14 esemplari dell’italiano medio negli anni Settanta, con una violenza di sfondo che è quella degli anni di Piombo, tra una morale discutibile e una intrattenibile comicità. La politica, l’estremismo e il terrorismo raccontati dal film si allontanano appositamente dalla realtà in modo esasperato, con personaggi che si ritengono sempre dalla parte del giusto.

La pellicola si apre con il primo episodio, L’Uccellino della Val Padana, l’unico della serie ambientato fuori Roma, in Emilia Romagna, dove un cinico impresario è disposto a tutto pur di far esibire la moglie cantante, e si conclude con L’Elogio Funebre, dove gli attori di un’ex compagnia teatrale si presentano all’elogio funebre del capocomico.

Nel mezzo, tante storie, tra cui le vicende di un mafioso elegante e di un cardinale oratore, un omicidio causato dal malinteso e un arresto sul quale chiudere un occhio, un nobile poco attento e una cena che sarebbe meglio non consumare: tanti episodi in cui la comicità si tinge spesso di nero, mettendo in ridicolo vizi e stoltezze degli italiani dell’epoca.

Un cast straordinario de I Nuovi Mostri

Di Vittorio Gassman ricordiamo solo la memorabile scena in auto tratta da Il Sorpasso (1962), essendo impossibile citare per intero l’infinita filmografia di uno dei più grandi attori del cinema italiano; nato nel 1922 e scomparso nel 2000, il Mattatore ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti, ha recitato a teatro ed è stato regista, scrittore e doppiatore. Alessandro Gassman, suo figlio, è oggi un attore molto amato dal pubblico italiano.

Al fianco di Gassman, sul set de I Nuovi Mostri troviamo Alberto Sordi (1920-2003) che fu uno dei più grandi interpreti della commedia italiana, con una filmografia altrettanto lunga e impossibile da ripetere; tra i suoi ruoli più amati dal pubblico, c’è stato senza dubbio il Marchese del Grillo. Infine, l’altro grande del cinema italiano, Ugo Tognazzi (1922-1990) è sul set al loro fianco, mentre i telespettatori lo ricorderanno per i suoi ruoli in La Voglia Matta (1962), Il Fischio al Naso (1967) e Il Gatto (1977). Tra i più grandi e amati attori della loro generazione, i tre hanno spesso recitato insieme o in coppia, in pellicole come La Grande Guerra (con Gassman e Sordi nel 1959) e L’Ingorgo – Una Storia Impossibile del 1979 (con Sordi e Tognazzi). Ornella Muti, interprete femminile del film, è nata a Roma nel 1955 e ha recitato in tante pellicole come La Moglie Più Bella, suo esordio nel 1970, Romanzo Popolare di Mario Monicelli del 1974 e Mare di Grano nel 2018. Vincitrice nel 1988 del Premio Pasinetti come Migliore Attrice, ha vinto un Nastro D’Argento e nel 1998 ha ricevuto il Premio alla carriera.

