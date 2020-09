I Soliti Ignoti ed Elisir non vanno in onda: casi di Covid 19/ Produzioni sospese

Sarà un anno complicato questo per la televisione e non solo. I settori provano a ripartire ma difficilmente tutto andrà liscio come l’oro e i primi stop alle produzioni arrivano proprio in casa Rai. Secondo quanto riporta questa mattina il giornalista Giuseppe Candela sembra proprio che I Soliti Ignoti ed Elisir dovranno fermarsi per un po’ proprio per via del Covid-19: “Un caso di positività al Covid ai #solitiignoti e uno a #Elisir. I casi riguardano personale esterno che collabora con le trasmissioni. Stop alle due produzioni. (Fonte Il Tempo)”. A quanto pare proprio per questo lo speciale previsto per il prime time di domani sera su Rai1 de I Soliti Ignoti non andrà in onda e al suo posto ci sarà il film di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”. Il caso di positività e lo stop alla produzione, almeno per il momento, non si riverserà nella fascia dell’access prime time visto che le puntate già registrate andranno in onda regolarmente.

I Soliti Ignoti ed Elisir non vanno in onda: casi di Covid 19 e produzioni sospese

Secondo le prime informazioni I Soliti Ignoti ed Elisir dovranno fermarsi proprio come è successo a Io e Te e Pierluigi Diaco nei giorni scorsi a causa di un caso di positività rintracciato nel gruppo di lavoro del programma condotto da Amadeus e lo stesso sarebbe successo per il programma di Rai3. Questo ha fatto scattare subito il protocollo aziendale che prevede controlli a tappeto su tutti i componenti della produzione del programma. Solo all’arrivo dei risultati si deciderà il da farsi ed eventualmente si fisserà la messa in onda per domenica prossima ma prima si dovrà certificare la negatività di tutti gli altri componenti della produzione.



