I soliti ignoti/ Video, su Rai 3 il film con Vittorio Gassman, Totò e Mastroianni

Il film I soliti ignoti andrà in onda oggi, sabato 27 giungo, in prima serata alle ore 21.25 su Rai 3. Il film è uno dei capolavori di Mario Monicelli apri strada di un genere di film unico raccolti sotto il nome di caper movie. L’idea alla base del film è tratta da una delle opere più famose di Italo Calvino. Il cast contiene i nomi dei volti più noti del cinema del tempo, l’indimenticabile Vittorio Gassman nel ruolo di Giuseppe Baiocchi, chiamato Peppe er Pantera, l’unico e inimitabile Marcello Mastroianni in Tiberio Braschi, Renato Salvatori, Totò nel ruolo di Dante Cruciani, Claudia Cardinale che interpreta la bella Carmelina Nicosia e Carlo Pisacane.

I soliti ignoti, la trama del film

Ecco la trama de I soliti ignoti. Cosimo e l’anziano Capannelle tentano di rubare un’auto ma vengono scoperti dalla polizia, il primo viene arrestato mentre il secondo riesce a scappare. Cosimo, detenuto a Roma al Regina Coeli viene a conoscenza di un furto di facile realizzazione presso il Monte Pietà, così chiede all’amico fuggito di trovare una pecora, in gergo un uomo che voglia scontare la pena al posto suo e uscire così di galera per tentare questo nuovo colpo. Viene così reclutato Peppe, un pugile che cade sempre al tappeto e non è più nel pieno delle forze. Il commissario non crede al gioco così lo accusa insieme a Cosimo e i due sono in galera insieme. Il pugile fa credere all’altro di essere un idiota e si fa rivelare tutti i particolari del piano, Cosimo non sa che il giorno dopo sarebbe uscito con la condizionale. Peppe assume così degli uomini e si ingegna per eseguire la rapina. Per realizzare l’operazione il gruppo di ladri si avvale di un ex scassinatore che svolge delle consulenze e spiega loro come aprire la cassaforte e rompere il muro di cemento che la protegge all’interno del banco dei pegni.

Le cose si complicano quando una famiglia inizia ad abitare la casa di fronte al luogo dove viene detenuta la cassaforte. Nel frattempo Cosimo esce dal carcere grazie ad un’amnistia ma, per orgoglio rifiuta la proposta di Peppe di partecipare al colpo e ci prova da solo, purtroppo l’operazione andrà male e verrà travolto da un tram durante la fuga. Arriva per il gruppo il giorno della rapina e le cose sembrano andare bene fino a quando, al momento di demolire il muro designato, non si accorgono che le nuove proprietarie hanno cambiato l’arredo e sbagliano stanza. L’unico loro bottino sarà la pasta e ceci lasciata dai coinquilini usciti per la serata. Per sbagli i ladri bucano un tubo del gas così sono costretti a scappare per evitare un’esplosione. Alla fine, per riuscire a confondersi tra i passanti, Peppe si accalca vicino ad un impresa edile che lo assume, e gli altri scappano a rifarsi una vita. Sul trafiletto del giornale del giorno dopo, si narrano le gesta de I soliti Ignoti che sono riusciti a rubare solo un piatto di pasta.



