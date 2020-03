I sopravvissuti, Gennaro Lillio e Vera Gemma/ Atmosfera tesa (Pechino Express)

La nuova coppia di sopravvissuti, Gennaro Lillio e Vera Gemma, sembra carica. Iniziano la puntata armati di tablet e con una nuova sfida da completare, fare sei selfie. Intanto i due sopravvissuti sembrano essersi coordinati male per questa sfida, sono infatti gli ultimi a presentarsi al banco di prova di Costantino. Tra un bettibecco e l’altro i Gennaro e Vera si recano a fare la prova successiva, scambiare due cornetti napoletani con due amuleti thailandesi. Dopo qualche sforzo riescono a scambiarli e poi inizia un’altra prova, convincere i Tuc Tuc a farsi dare un passaggio in cambio del regalo degli amuleti. I due sopravvissuti sono i penultimi ad arrivare al libro rosso per sapere chi tra tutti potrà partecipare alla prova immunità. Dopo l’insuccesso della prova immunità i sopravvissuti fanno pace e trovano un passaggio verso la prossima meta. La prossima prova è scoprire il nome e il significato del tatuaggio thailandese di Angelina Jolie. Riescono nella prova quasi subito e vanno verso la successiva tappa. Intanto trovano un posto in cui dormire in un negozio di tatuaggi e Vera trova l’occasione di farsi un tatuaggio e trovano Costantino. Dopo la notte di pace i sopravvissuti partono verso la casa dell’artista. Qui poi dovranno recarsi al mercato di fiori dove dovranno realizzare una collana. La prossima tappa sarà andare a Chinatown e mangiare una specialità tipica di Bangkok, un insetto. La meta finale è il tempio di Wat Benchamabophit dove arrivano secondi.

PECHINO EXPRESS, I SOPRAVVISSUTI: ANTICIPAZIONI 10 MARZO

L’atmosfera tra Gennaro e Vera in questa puntata è stata molto più tesa. Complice il caldo e la tensione delle prove i due sembrano dare segni che tra loro l’intesa non è poi così forte. Dopo il litigio con Soleil e la madre alla fine della scorsa puntata i due hanno accusato il colpo. La coppia di sopravvissuti inizialmente si presentava come favorita e ingranava molto bene, in questa puntata sembrano aver perso la loro chimica. Il principale difetto che hanno dimostrato nella quarta puntata è stato proprio il non saper mantenere la calma tra loro nei momenti di tensione. Inoltre in molti momenti non hanno avuto molta coordinazione tra loro e si sono trovati anche a perdere tempo. Nella prossima puntata ci si aspetta che i due sopravvissuti ritrovino armonia e riescano a giocare e muoversi in modo più coordinato. Se non si regolano un po’ di più infatti i due rischieranno la penalizzazione o se arrivano ancora ultimi l’eliminazione. Guarda il video dei sopravvissuti dal profilo ufficiale Instagram di Pechino Express.

