I Sopravvissuti Gennaro Lillio e Vera Gemma/ Che grinta! E Soleil.. (Pechino Express)

I Sopravvissuti, Gennaro Lillio e Vera Gemma, sono la coppia più “giovane” (in ordine cronologico di costituzione) del programma di Rai Due “Pechino Express”, poiché provengono entrambi da una precedente esperienza tra le fila dei “Guaglioni” nel caso del primo e delle “Figlie d’Arte” nel caso della seconda. Eppure, dopo solo una puntata, viene già da commentare: “Che coppia!”. I due, infatti, paiono conoscersi da sempre ed entrambi hanno accolto questa (ri)partenza nella trasmissione con grande carica ed energia, dimostrandolo sin dalle prime battute del terzo appuntamento, quando sono stati fra i primi a consumare per intero il maleodorante durian, frutto tipico dei paesi asiatici, e a trovare un passaggio automobilistico, durante il quale hanno rafforzato il loro legame. Vera ha raccontato le sue esperienze negli Stati Uniti d’America, almeno sino a quando Costantino Della Gherardesca, il conduttore dell’adventure game, non ha dato loro l’ordine di fermarsi per trovare un riparo per la notte. Gennaro e Vera, con un colpo di fortuna, sono riusciti a farsi ospitare in una casa meravigliosa e tutto sembrava davvero filare liscio e senza intoppi. Purtroppo, però, il giorno dopo hanno subìto una pesante scorrettezza da parte di una concorrente, ormai divenuta a tutti gli effetti loro nemica: Soleil Sorge.

I SOPRAVVISSUTI GENNARO LILLIO E VERA GEMMA: FRA GLI ULTIMI PER COLPA DI SOLEIL

I Sopravvissuti, l’indomani, sono state vittime di un gesto grave – ma non punibile in termini di regolamento – da parte di Soleil Sorge, in gara con la madre Wendy Kay come “Mamma e figlia”. La ragazza, per rallentare il tuk tuk di Gennaro e Vera, ha sbarrato con il proprio corpo la strada al taxi, facendo perdere alla coppia tutto il vantaggio acquisito e consentendo alla madre di trovare un mezzo libero per ripartire. Vera si arrabbia tantissimo e grida a Gennaro: “Spostala questa putt*na!”, per poi aggiungere che “ognuno è fatto a modo suo, lei è fatta male! Si andasse a far aiutare da qualcuno”. Soleil ribatte: “Non c’è scritto da nessuna parte che non posso impedirvi di partire fermandomi con il mio corpo, in amore e nel gioco tutto è lecito”. “Allora la prossima volta io te meno”, le risponde Vera. A causa di quest’episodio, i Sopravvissuti terminano la puntata nei bassifondi della graduatoria, consapevoli però di possedere un potenziale invidiabile, tale da intimorire i loro avversari, Soleil Sorge su tutti, considerata la sua reazione decisamente imperdonabile. Gennaro e Vera si considerano ormai fratello e sorella e la loro intesa potrà davvero sospingerli verso traguardi ambiziosi e piazzamenti di assoluto prestigio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA