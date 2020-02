I Sopravvissuti Gennaro Lillio e Vera Gemma/ La nuova coppia di Pechino Express

I Sopravvissuti, alias Gennaro Lillio e Vera Gemma, sono la nuova coppia dell’adventure game di Rai Due “Pechino Express”. Gennaro, infatti, era uno dei due “Guaglioni”, eliminati al termine della seconda puntata, trasmessa martedì 18 febbraio 2020. Vera Gemma, dal canto suo, apparteneva alle Figlie d’Arte con Asia Argento. Proprio quest’ultima, suo malgrado, ha rimediato un serio infortunio al ginocchio in occasione della prova immunità e, dopo aver resistito a lungo senza dire nulla a nessuno, è scoppiata a piangere dal dolore e dal timore di essersi rotta l’articolazione. Paura che viene confermata dagli accertamenti ai quali si sottopone presso il nosocomio thailandese. Conseguenza? Fine del gioco per la figlia del regista horror Dario, non per Vera Gemma, la quale, dopo un confronto con l’amica Asia, ha scelto di proseguire in suo onore, scegliendo uno dei due Guaglioni eliminati per continuare la sua avventura a “Pechino Express”. La nuova coppia, denominata da Costantino Della Gherardesca “I Sopravvissuti”, ha ricevuto anche la benedizione di Asia Argento, che si è detta contenta di Gennaro, perché per molti versi somiglia a Vera.

I SOPRAVVISSUTI GENNARO LILLIO E VERA GEMMA: GRANDE CURIOSITÀ ATTORNO ALLA NUOVA COPPIA

Inutile negare quanta curiosità vi sia, ora, attorno alla nuova coppia di “Pechino Express”, composta da Gennaro Lillio e Vera Gemma. Quest’ultima, nella seconda puntata della trasmissione si è dimostrata una concorrente molto tenace, tanto che i ruoli si sono quasi invertiti con Asia rispetto alla settimana precedente. Gennaro, invece, è sicuramente un partecipante dotato di grande volontà, ma ha peccato in termini di concentrazione nella puntata di martedì scorso e ha pagato questa leggerezza con l’eliminazione. Quella di rientrare in gara è stata quindi una vera occasione per lui, che ha accolto in modo positivo. Va detto che fra Asia Argento e Vera Gemma v’è un bel rapporto di amicizia e c’è dunque da vedere se per Vera, dopo la separazione dalla compagna d’avventura, rimarranno inalterate la motivazione e la voglia di mettersi in gioco senza risparmiarsi in nulla. Componenti che, senza dubbio, non mancheranno in Gennaro, davvero molto felice per la possibilità concessagli di continuare con il programma.





