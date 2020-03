I sopravvissuti, Gennaro Lillio e Vera Gemma/ Rischio eliminazione (Pechino Express)

I sopravvissuti, Gennaro Lillio e Verga Gemma, sono arrivati ultimi nella quinta puntata di Pechino Express 2020 e a causa della scelta dei wedding planners sono a rischio eliminazione. Il posto nella prossima puntata di stasera, 17 marzo, infatti è a rischio e dovranno impegnarsi se vogliono rimanere nel programma. Gennaro Lillio e Vera Gemma hanno comunque dato prova di grande unione. Ovviamente non tutto è andato al meglio. Il difetto principale che la neo coppia di Pechino Express ha dimostrato è che si perdono in un bicchier d’acqua e non prestano la dovuta attenzione. L’hanno dimostrato nella prima prova in cui hanno perso la busta rossa. Anche nella ricerca di un passaggio verso la tappa di Qixou in cui vanno nella direzione opposta.

I sopravvissuti, Gennaro Lillio e Vera Gemma: così la scorsa puntata

Gennario Lillio e Verga Gemma, I sopravvissuti, iniziano la prima puntata in Cina e la quinta di Pechino Express con una bella carica. La prova iniziale consiste nel pescare una busta contenente una foto di luoghi della città antica di Dali che dovranno trovare. A Gennaro e Vera capita la chiesa cristiana. I due sopravvissuti sono i primi che trovano un passaggio. Arrivano alla loro tappa e si trovano subito ad affrontare la nuova prova, trovar i 14 Stati che confinano con la Cina. Ma mentre svolgono la prova i due si accorgono di un problema grave: si sono trovati ad aver smarrito la busta rossa in cui è indicato il luogo di verifica. Alla fine ricevono un aiuto da Costantino che li informa che questo aiuto varrà una penalità. Scoprono di aver fatto solo un errore e ripartono per la prossima tappa con la nuova carica. Vera però si sente un po’ male e accusa lo stress della giornata. Arriva il momento della prossima prova e Costantino dà ai concorrenti la lista degli ingredienti per la zuppa cinese. Mentre stanno ancora facendo la spesa però i due ricevono la comunicazione che ormai tre coppie di concorrenti sono già arrivati al punto di verifica e tra loro si sfideranno nella prova vantaggio. A questo punto Vera e Gennaro dovranno cercare un posto in cui dormire. Dopo un po’ di fatica riescono a trovare ospitalità in un dormitorio. I due sopravvissuti devono ancora scontare una penalità per la prima prova. Partono per ultimi e vengono anche aspramente rimproverati da Costantino. Hanno molta difficoltà a trovare un passaggio. Intanto dopo alcune difficoltà riescono a trovare un passaggio ma poi sono bloccati da Costantino che dice di cercare un posto in cui dormire. C’è però qualche problema: si trovano in mezzo al nulla. Alla fine però anche loro trovano una farmacia che gli fa dei regali e gli offre piatti da mangiare e un posto in cui dormire. Dopo una notte di ristoro è il momento di andare verso l’ultima tappa. Ma si fanno prendere un po’ troppo dalla calma e arrivano ultimi. Fortunatamente però la tappa non è eliminatoria e sono salvi.

