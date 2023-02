I TREND DEL TURISMO/ I numeri delle catene alberghiere in Italia

Economia di scala, capitalizzazione, valore dei brand: le catene alberghiere possono raggiungere risultati e resistenze che spesso le piccole gestioni si vedono precluse. Il valore delle catene, con ingressi e uscite dal mercato italiano, è ciclicamente oggetto di studi sui quali si basano poi le strategie dei gruppi, nazionali e internazionali. È stato appena diffuso agli addetti ai lavori il nuovo report di Thrends, la società di ricerca e business intelligence centrata nel settore del turismo e dell’ospitalità (“Italy chains monitor 2022 – new entry & exit Q3+Q4 2022 – Pipeline 2023-26 sposored by Toto – Platea srl”).

TURISMO & AFFARI/ Gli ultimi dati sulle vacanze in montagna e le gite di Carnevale

Lo studio dimostra che negli ultimi dieci anni il numero di catene alberghiere in Italia è aumentato del 59%. Oggi il 20% delle “chiavi” complessive degli hotel sono gestite o marchiate da una catena. Le camere offerte dagli hotel della catena sono aumentate ogni anno dal 2013, dimostrando un impressionante tasso di crescita del 44%. Nei prossimi anni (2022-2025), la pipeline alberghiera (nuova costruzione e/o affiliazione) ammonta a 158 hotel, il 73,4% dei quali appartenenti a gruppi internazionali. Oggi lavorano 697 hotel affiliati o gestiti da catene alberghiere internazionali, che rappresentano il 33% del totale delle catene; in Italia operano 75 catene alberghiere internazionali che offrono 152 marchi; il tasso di penetrazione della catena (hotel) è passato dal 4% nel 2013 al 6,6% nel 2022, e le camere sono passate dal 13,4% a quasi il 20%.

Turismo ecologista in Terra Santa/ In Palestina in nome della fede e dell'ambiente

Il periodo esaminato dal report va da luglio a dicembre 2022 (Q3+Q4). Ed ecco il lungo elenco redatto da Thrends, suddiviso nei segmenti delle categorie di catene alberghiere, principalmente raggruppati in base ai prezzi medi effettivi per camera (gli hotel indipendenti sono considerati in una categoria a sé): luxury, upper upscale, upscale, upper midscale, midscale, economy.

Nuove entrate nelle classi economy & midscale: hotel Exclusive (25 camere) Riccione (brand Rhg); hotel Ilde (27) Rimini (Ac hotels); hotel Galatea Roma (17) Roma (B zar); hotel Torre Argentina (60) Roma (B zar); Madison Roma (126) Roma (B zar); Veronello resort (22) Calmasino-Vr (Bella Italia); Casual rinascimento Firenze & spa (37) Firenze (Toscana Casual hotels); Zash country boutique hotel & spa (10) Riposto-Ct (design hotels); Hotel Avalanche (16) Sauze d’Oulx-To (gruppo abc); Hotel Clotes (18) Sauze d’Oulx-To (gruppo abc); Hotel Gran Roc (61) Sestriere-To (gruppo abc); Hotel Gran Trun (11) Sauze d’Oulx-To (gruppo abc); hotel K2 (23) Sauze d’Oulx-To (gruppo abc); hotel Miraville (42) Sauze d’Oulx-To (gruppo abc); hotel Petit palais (39) Cervinia-Ao (gruppo abc); hotel Sauze (31) Sauze d’Oulx-To (gruppo abc); Lh albergo il Paradiso (21) Pescasseroli-Aq (Lamin hotels); Lh hotel del lago Bracciano (56) Lungolago-Rm (Lamin hotels); Lh Hotel del lago Scanno (23) Scanno-Aq (Lamin hotels); Lh hotel Lloyd Roma (52) Roma (Lamin hotels); Hotel dei Gonzaga (32) Mantova (Mantegna hotels); hotel Mantegna stazione (42) Mantova (Mantegna hotels); hotel Alexandra (58) Roma (Molo hotel group); villaggio Torre del faro (456) Scanzano Jonico-Mt (Mondotondo villaggi & vacanze); Moxy Milan Linate airport (200) Segrate-Mi (Moxy); Numa | Portico (26) Roma (Stays); hotel Italia Cortona (26) Cortona-Ar (Planhotel hospitality group); Dolce Verona suites (2) Verona (Schiavon hotels); hotel ca’ Amadi (6) Venezia (Schiavon hotels); hotel La Loggia (9) Mestrino-Pd (Schiavon hotels).

TRASPORTO AEREO/ Jet e viaggi di lusso, un business anche per l'Italia

Nuove entrate nella classe midscale: hotel Marco Effe (14) Mestrino-Pd (Schiavon hotels); hotel Verdi (51) Vicenza (Schiavon hotels); Palazzo Otello (35) Vicenza (Schiavon hotels); Pex hotel (34) Rubano-Pd veneto (Schiavon hotels); hotel Ostuni (34) Ostuni-Br (Swadeshi hotels); TH la Maddalena (74) Punta Cannone-SS (TH resorts); hotel Bellevue (57) Canazei-Tn (Union hotels Canazei); hotel Grohmann (55) Campitello di Fassa-Tn (Union hotels Canazei); hotel Villetta Maria cottage (20) Canazei-Tn (Union hotels Canazei); Family hotel il Caminetto (80) Canazei-Tn (Union hotels Canazei).

Nuove entrate nella classe upscale: AC hotel Milano Sesto (155) Sesto san Giovanni-Mi (AC Marriott); Parkhotel Mondschein (76) Bolzano (Alto hotel Group); Amedia (106) Noventa di Piave-Ve (Hotel Veneto Amedia); Apulia hotels Baia dei Faraglioni (60) Mattinata-Fg (Apulia hotels); Albergo Quark (284) Milano (Gruppo Lombardia Ariete); hotel La Griffe (123) Roma (B zar); B&B Hotel Borgaro Torinese (147) Torino (B&B Hotels Italia); Hotel Dei Cavalieri | Caserta La Reggia (85) Caserta (Cavalieri Collection Hotels); Hotel Dei Cavalieri | Milano Duomo (160) Milano (Cavalieri Collection Hotels); Hotel Monna Lisa | Firenze (30) Firenze (Cavalieri Collection Hotels); Hotel Baia Imperiale (52) Rimini (Cosmopolitan Hotels Group); Filario Hotel & Residences (13) Lezzeno-Co (Design Hotels); Gombit Hotel (15) Bergamo (Design Hotels); Hotel Greif (33) Bolzano (Design Hotels); Hotel Schwarzschmied (68) Lana-Bz (Design Hotels); Parkhotel Mondschein (76) Bolzano (Design Hotels); Schgaguler Hotel (42) Castelrotto-Bz (Design Hotels); Sextantio Le Grotte Della Civita (18) Matera (Design Hotels); Sextantio Santo Stefano Di Sessanio (28) S.S. Di Sessanio-Aq (Design Hotels); Dolce Milan Malpensa (207) Somma Lombardo-Va (Dolce Hotels & Resorts); Dolce Vita Hotel Jagdhof (47) Laces-Bz (Dolce Vita Hotels); Hotel Du Col (70) Sestriere-To (Gruppo Abc); Hotel La Torre Spa (114) Sauze D’Oulx-To (gruppo abc); hotel Principi Del Piemonte (100) Sestriere-To (gruppo abc); hotel Relais Des Alpes (70) Sauze D’Oulx-To (gruppo abc); hotel White Angel (52) 4 Cervinia-Ao (gruppo abc); Area Roma (52) Roma (Horizons Hotels); Bellamonte Dolomiti (42) Bellamonte-Tn (Horizons Hotels); Borgo Magliano Toscana (128) Magliano in Toscana-Gr (Horizons Hotels); Sighientu Thalasso & Spa Sardegna (225) Capitana-Ca (Horizons Hotels); Radisson Hotel Ferrara De La Ville (80) Ferrara (Italian Hotel Company); Lh Albergo Il Picchio (64) Pescasseroli-Aq (Lamin Hotels); Lh Grand Hotel Hermitage (80) Roma; Lh Hotel Domus Caesari (26) Marino-Roma; Lh Hotel Roma Montemario (113) Roma; Lh Hotel Sirio (111) Venezia; Lh Pedraladda Resort (112) Castelsardo-Ss; Lh Porto Rafael Altura Resort (55) Palau-Ss; Lh Villa Vecchia Hotel (96) Monte Porzio Catone-Roma; Ca’ Uberti Home Boutique (4) Mantova (Mantegna Hotels); Ca’ Uberti Palace Hotel (12) Mantova (Mantegna Hotels); Hotel Antica Dimora (11) Mantova (Mantegna Hotels); Hotel Brioni Mare (103) Jesolo-Ve (Menazza Hotels Group); Hotel Colombo (77) Jesolo-Ve (Menazza Hotels Group); Mgallery Gargano Baia Delle Zagare (119) Mattinata-Fg (Mgallery By Sofitel); Hotel Portogreco (220) Scanzano Jonico-Mt (Mondotondo Villaggi & Vacanze); Nh Collection Torino Santo Stefano (134) Torino (Nh Collection); Nh Collection Milano Citylife (185) Milano (Nh Collection Hotels); Novotel Salerno Est Arechi (116) Salerno (Ppn Hospitality); Precise House Montaperti Siena Italy (95) Asciano-Si (Precise Tales); Radisson Hotel Ferrara De La Ville (80) Ferrara; Radisson Blu Hotel Florence (329) Firenze; Grand Hotel San Lorenzo (39) Mantova (Lombardia Schiavon Hotels); Sentido Orosei Beach (120) Orosei-Nu (Sentido); Sentido Paradiso Terme (72) Ischia-Na; Sentido Punta Marina Premium Camp (120) Lido Adriano-Ra; Smy Bologna Centrale (82) Bologna (Smy Hotels); Sport Hotel Astoria (31) Alta Badia-Bz (Swadeshi Hotels); The Caesar Roma (Roma Pisana) (229) Roma (The Caesar Hotels); Unahotels Trastevere Roma (95) (Unahotels); Family Hotel Diamant (45) Campitello Di Fassa-Tn (Union Hotels Canazei); Hotel Rubino Deluxe (37) Campitello Di Fassa-Tn (Union Hotels Canazei); Schloss Hotel Dolomiti (90) Canazei-Tn (Union Hotels Canazei); Valtur Calabria Il Cormorano Resort (136) Grisolia Lido-Cs (Valtur); Valtur Sardegna Tirreno Resort (170) Orosei-Nu (Valtur); Veraclub Borgo Di Riaci (30) Baia Di Riaci-VV (Veratour); Veraclub Cala Ginepro Resort & Spa (159) Cala Ginepro-Nu (Veratour); Veraclub L’isola Di Pazze (80) Torre San Giovanni-Le (Veratour); Schwarzschmied Hotel & Spa (68) Lana-Bz (Alto Hotel Group); Hotel The Square | Milano Duomo (117) Milano (Cavalieri Collection Hotels); Schwarzschmied Hotel & Spa (68) Lana-Bz (Design Hotels); Alpiana Green Luxury Dolcevita Hotel (59) Lana-Bz (Dolce Vita Hotels); Feldhof Dolcevita Resort (70) Naturno-Bz (Dolce Vita Hotels); Hilton Rome Eur La Lama (439) Roma (Hilton); Hotel Cesare Augustus (126) Jesolo-Ve (Menazza Hotels Group); Movi Family Apart – Hotel (33) Corvara-Bz (Movimënt Hospitality); Unahotels Le Terrazze Treviso (156) Villorba-Tv (Unahotels).

A economy, midscale e upscale, vanno infine aggiunte 16 new entry “luxury”, e (tra tutte le classi) 16 uscite dal mercato. Le pipeline elaborate a fine 2022 per il periodo triennale (2023-26) indicano l’ingresso di circa 160 strutture, sparse soprattutto tra Lombardia, Veneto, Sicilia, Lazio e Sardegna.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA