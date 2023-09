I TREND DEL TURISMO/ Il fascino del Grand Tour tricolore Ã¨ sempre piÃ¹ sostenibile

“La crescente affermazione del turismo sostenibile rappresenta un valore unico per il brand Italia, simbolo del Belpaese capace di riassumere il fascino del Grand Tour tricolore lungo meravigliosi itinerari alla ricerca dell’autenticità, per assaporare e comprendere, attraverso l’esperienza diretta, la storia, la cucina, la cultura e lo stile di vita dei territori. Un modello di viaggiare che rappresenta lo strumento essenziale per la conservazione delle risorse e dei patrimoni naturali e culturali, rispettoso della biodiversità e del benessere delle comunità; che favorisce la riscoperta di materie prime agroalimentari e prodotti biologici a km zero, con un approccio volto a promuovere le rinnovabili e a ridurre l’impatto dei rifiuti. Per creare valore e qualità duraturi, è sempre più importante evidenziare anche l’aspetto della garanzia e della certificazione dell’offerta turistica, a 360°, per una promozione turistica d’eccellenza in tutto il mondo”.

È questa la filosofia del turismo di Fondazione Univerde di Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro all’Ambiente, un “verde” della prima ora, che promuove ogni anno un report focalizzato sul turismo sostenibile. La fotografia del settore sarà al centro del convegno “Dal Grand Tour al brand Italia. Made in Italy, cucina italiana e ospitalità per un turismo sostenibile” che si terrà a Milano, mercoledì 27 settembre (dalle 9.30) al Palazzo Touring Club.

L’evento, promosso per celebrare la Giornata Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (proprio il 27 settembre), è organizzato, oltre alla Fondazione UniVerde, da Touring Club Italiano e Noto Sondaggi con la partecipazione di Un World Tourism Organization – UNWTO, con Report partner ITA0039 – 100% Italian Taste Certification by Asacert – Assessment & Certification. Il convegno sarà introdotto dal videomessaggio di Zurab Pololikashvili (segretario generale UNWTO), cui farà seguito il benvenuto di Martina Riva (assessora al Turismo del Comune di Milano). A seguire, Elena dell’Agnese (presidente Associazione dei Geografi Italiani – AGeI e docente all’Università Milano-Bicocca) presenterà il 13° Rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo”. Seguiranno gli interventi di Alfonso Pecoraro Scanio (presidente Fondazione UniVerde, professore di Turismo sostenibile ed ecoturismo alle Università di Milano Bicocca, Roma Tor Vergata, Napoli Federico II) e Franco Iseppi (presidente TCI). Si proseguirà con la presentazione delle best practice del turismo made in Italy, con gli interventi di Luca Valentini (direttore commerciale di MSC Crociere) e Giacomo Fasitta (Chief Sustainability Officer e direttore tecnico di TH Resorts).

Il dibattito vedrà poi gli interventi di Gian Marco Centinaio (vicepresidente del Senato), Valentino Valentini (viceministero delle imprese e del Made in Italy), Alessandra Priante (direttore Europa UNWTO), Stefano Scalera (capo dipartimento del ministero dell’Agricoltura), Stefano Mantella (responsabile per il Pnrr del ministero del Turismo), Ivana Jelenic (presidente Enit), Maria Carmela Colaiacovo (presidente Confindustria Alberghi), Fabrizio Capaccioli (managing director Asacert e presidente Green Building Council Italia), Maddalena Fossati Dondero (direttore riviste Condé Nast Traveller Italia e La cucina italiana), Enrico Derflingher (presidente Euro-Toques International), Laura Buscarini (direttore CNA Milano); Roberto Imperatrice (ceo Fedegroup).

