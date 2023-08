I VENDICATORI/ La vendetta ha nuove regole

Un ritorno ai film horror e splatter a basso budget degli anni ’80, un’opera sulla scia di Sam Raimi, Tobe Hooper, Wes Craven. So-diretto da Samuel Gonzalez Jr., Bridget Smith e Michael Lombardi, I vendicatori (The Retaliators) sorprende da diversi punti di vista e ora arriva in Italia direttamente in home video con Blue Swan Entertainment.

SINOSSI – John Bishop è un onesto e virtuoso pastore protestante. Quando però la figlia maggiore viene uccisa brutalmente, John vuole trovare il colpevole. Jed Sawyer, il detective che si occupa del caso,da all’uomo la possibilità di avere il killer a sua disposizione per vendicarsi, ma alla sola condizione di non ucciderlo.

Nonostante la narrazione un po’ traballante, I vendicatori (The Retaliators) merita in primis un plauso per il tentativo di portare un po’ di complessità a dilemmi etici che susseguono nella trama. Dal punto di vista dell’orrore, c’è poco da dire: gli effetti speciali sono pratici e ben realizzati, trasformando il film in un vero e proprio delirio di sangue. Impossibile non citare il finale particolarmente truculento, ideale per gli amanti del genere. Tra le tante note positive, lo straordinario commento sonoro e la prova convincente di Michael Lombardi – qui anche nel ruolo di regista aggiunto – in grado di fornire spessore al protagonista. Menzione infine per la performance di Marc Menchaca nei panni del detective.

