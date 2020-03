I Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi/ Forti, ma… (Pechino Express)

I Wedding Planner, duo composto da Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, rappresentano una delle rivelazioni dell’edizione 2020 di “Pechino Express”. Dopo un duplice secondo posto consecutivo, finalmente l’esperto di moda e la sua assistente sono riusciti a spezzare il tabù e a vincere una tappa della trasmissione di Rai Due, a testimonianza della loro costanza nei risultati. Nella terza puntata dell’adventure game, Enzo e Carolina hanno dovuto viaggiare per circa 132 chilometri da Hua Hin fino a Bangkok e sono partiti benissimo, divorando letteralmente il frutto durian, incuranti del suo odore sgradevole, e trovando quasi subito un passaggio automobilistico. Il conduttore del programma, Costantino Della Gherardesca, a un certo punto li avverte del fatto che, avendo finito per primi di mangiare il durian, hanno guadagnato l’opportunità di infliggere una penalità a una fra le altre coppie e la scelta ricade sulle Top (Ema Kovac e Dayane Mello). Quando le tenebre si avvicinano, trovano una prima opzione per la notte, ma l’assenza di acqua ed elettricità nell’alloggio li scoraggia e li esorta a cercare una sistemazione migliore e più confortevole, riuscendo nel loro intento e riposando (male) per qualche ora.

I WEDDING PLANNER ENZO MICCIO E CAROLINA GIANUZZI: QUASI IMBATTIBILI, A RENDERLI VULNERABILI È…

Fallito l’accesso alla prova immunità (si classificano terzi, ma i posti a disposizione sono soltanto due), Enzo e Carolina abbandonano Nam Tok e proseguono in direzione di Bangkok, meta finale di questa porzione di viaggio, che li vede vincitori. A loro, dunque, l’onore e l’onere di scegliere la coppia da mandare a casa, scegliendo fra gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori) e i Palermitani (Claudio Casisa e Annandrea Vitrano). Enzo Miccio prende la parola e, dopo essersi consultato con la sua compagna d’avventura, annuncia: “Abbiamo deciso con grande difficoltà – e non volevamo essere qui a prendere questa decisione – di salvare gli Inseparabili ed eliminare i Palermitani. Mandiamo avanti i due ragazzi con la promessa di vederli tagliarsi la barba”. I Wedding Planner, tirando le somme, rappresentano una delle coppie favorite per il successo finale: dimostrano un’ottima sintonia, non tirano mai indietro la gamba e, dettaglio non di poco conto, vantano un’invidiabile forma fisica. A renderli vulnerabili può essere solo il nervosismo di Enzo, che talvolta gli offusca la mente e rischia di ridurgli eccessivamente la visuale su ciò che è giusto fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA