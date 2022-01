I-WEEK/ Chittaro (SNAM / AIPSA): serve un’alleanza tra pubblico e privato per la cyber sicurezza

La seconda edizione della I-Week, promossa da Vento & Associati in partenariato con Dune Tech Companies e le preziose partnership di Darktrace, Enel, Fervo, Saipem e Snam, si è chiusa giovedì 20 gennaio con il talk “Intelligenza artificiale, Data economy e Cyber security”, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, degli onorevoli Raffaele Volpi (Lega) ed Enrico Borghi (PD), del Senior Vice President Global Security & Cyber Defense Department di SNAM, Andrea Chittaro (che è anche Presidente dall’Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza Aziendale – AIPSA), dell’Head of Group Security di ENI, Alfio Rapisarda, del CEO di Swascan, Pierguido Iezzi, e dell’Ambasciatore Sergio Vento, Presidente di Vento & Associati.

BMJ contro Facebook per Pfizer-gate/ "Inchiesta veritiera, ma ci censura. Perché?"

L’intenso e stimolante dibattito è stato aperto da due componenti del Copasir, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica: Il Senatore Raffaele Volpi (Lega) ha sottolineato quanto per affrontare le sfide alla sicurezza cibernetica occorra concentrarsi sul fattore umano, l’unico in grado di interpretare i dati, investendo su un processo di aggiornamento continuo sia sulle novità tecnologiche, quanto sulle mutevoli dinamiche di un contesto geopolitico sempre più incerto. Da questo punto di vista – ha considerato Volpi – la collaborazione tra le intelligence dei vari Paesi va ricercata senza pregiudicare l’autonomia nazionale. Nel contesto attuale – ha osservato Volpi – gli alleati tendono nonostante tutto a essere rivali in ambito economico. Una prospettiva matura – ha concluso Volpi – deve quindi raccogliere innanzitutto gli attori nazionali e solo in un secondo momento creare piattaforme di condivisione all’interno dell’Ue.

Microsoft compra Activision: Call of Duty, Crash e Candy Crush/ 70 mld di dollari

Il Deputato Enrico Borghi (PD) ha invece evidenziato quanto l’Italia sia costantemente sotto attacco nel dominio cibernetico, in alcuni casi con notevole gravità, e l’attuale pandemia sia stata un’opportunità per compiere attacchi più pericolosi e più numerosi. La recente creazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) – ha detto Borghi – è solo il primo passo verso una soluzione più ampia e globale. Da questo punto di vista – ha concluso Borghi – i fondi offerti dal Pnrr rappresentano un’opportunità per accorciare i tempi e dotare il paese di difese adeguate. Il confronto è proseguito con l’intervento dell’avvocato Stefano Mele, Partner Gianni & Origoni, che ha ricordato l’urgenza di mettere in sicurezza le Pmi, prive di risorse e competenze sufficienti per proteggersi dalla minaccia cyber, attraverso un cloud nazionale che offra loro livelli di sicurezza elevati.

CYBERSECURITY/ Le mosse necessarie per garantire la difesa e la sicurezza dello Stato

Sul lato delle aziende, Andrea Chittaro, Presidente Aipsa, e Senior Vice President Global Security & Cyber Defence Department SNAM, ha invece evidenziato come i board aziendali debbano mettere in agenda la questione della sicurezza cibernetica, evitando di reagire in modo estemporaneo e perseguendo invece una visione di insieme capace di adeguarsi a minacce in continua evoluzione. La stessa Acn – ha considerato Chittaro – non è sufficiente senza un partenariato pubblico-privato che preveda la condivisione dei dati tra imprese e istituzioni, tramite opportuni strumenti legali. Le stesse aziende ha concluso Chittaro – un tempo restie a condividere le proprie informazioni, sono ora maggiormente consapevoli della necessità di fare squadra per assicurare la vitalità del sistema-Paese.

La creazione di sinergie è stata auspicata anche da Alfio Rapisarda, Head of Group Security ENI, che ha evidenziato quanto le minacce cyber riguardino imprese, infrastrutture, istituzioni e anche persone singole, che quotidianamente usano la rete per le loro esigenze quotidiane. La difesa cibernetica – ha detto Rapisarda – non è un optional, ma un’esigenza primaria per il Paese, tanto più che tra gli obiettivi della pirateria informatica figurano le informazioni che orientano le decisioni dei poteri pubblici. Tutti gli stakeholder – ha concluso Rapisarda – devono dunque cooperare, fare sistema per l’interesse nazionale.

Pierguido Iezzi, Founder e CEO Swascan, ha spiegato quanto l’Italia sia un buon pagatore, destinata perciò a finire nel mirino degli hacker a caccia di riscatti. Serve dunque una legge – ha detto Iezzi – per impedire il pagamento dei ransom, un po’ come avvenuto negli anni ’70 per contrastare l’anonima sequestri. Gli attacchi più pericolosi – ha continuato Iezzi – sono però gli zero-day, raddoppiati nell’ultimo anno. Essi rappresentano una vera e propria arma, come mostra il suo uso nel conflitto russo-ucraino e in quello, meno noto, tra Israele da una parte e Siria e Iran dall’altra.

L’obiettivo che deve perseguire l’Italia – ha aggiunto Iezzi – non è limitarsi a difendersi dalle minacce, ma sviluppare le proprie capacità di reazione e contrattacco, dotandosi di competenze e possibilità offensive paragonabili a quelle dei maggior attori. L’Italia ha già delle eccellenze mondiali nel settore cibernetico, ma è urgente dotare il paese degli strumenti necessari per svilupparle, attraverso un partenariato pubblico-privato che stimoli la ricerca e l’attività dei laboratori. Altrimenti – ha concluso Iezzi – il nostro Paese sarà destinato a essere escluso dal tavolo decisionale della “guerra fredda digitale” già in corso.

Concludendo il dibattito Andrea Vento, CEO V&A, ha ribadito l’importanza di disporre di risorse finanziarie adeguate per tenere il passo dell’evoluzione tecnologica e digitale. Le risorse messe a disposizione della sicurezza cibernetica in Italia sembrano infatti modeste, soprattutto se raffrontate a quelle su cui possono contare la NSA negli Stati Uniti e la sua corrispondente britannica GCHQ. Unitamente a quanto hanno rilevato altri relatori sulla necessità di un partenariato pubblico – privato, anche a tutela delle numerose piccole e medie imprese, in ritardo nell’adeguamento delle difese cibernetiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA