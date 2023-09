IA utilizzata per creare immagini pedopornografiche/ Choc in Spagna: 30 vittime tra i 12 e i 17 anni

La piccola città di Almendralejo, nel sud della Spagna, è stata sconvolta dalla recente scoperta che una IA (ovvero un’Intelligenza artificiale) è stata utilizzata per creare delle immagini pedopornografiche con il volto di una trentina di adolescenti locali, tutte tra i 12 e i 17 anni. Gli inquirenti hanno immediatamente iniziato ad indagare sulla vicenda, ricostruendone i foschi contorni che coinvolgerebbero circa una decina di coetanei delle ragazze vittime. Non è ancora chiaro quali accuse verranno mosse contro i ragazzi che hanno creato le immagini pedopornografiche con l’IA, ma avendole diffuse tramite social e chat è certo che abbiano, quantomeno, violato le leggi sulla privacy delle ragazzine coinvolte loro malgrado.

Choc in Spagna: IA utilizzata per generare immagini pedopornografiche

Secondo le prime indagini sulle immagini pedopornografiche create con l’IA si è potuto apprendere che gli autori hanno ricavato dai profili social delle vittime alcune foto che le ritraevano completamente vestite. Queste sono state poi fornite all’Intelligenza artificiale, che utilizzando solamente il volto delle minorenni lo ha “incollato” su generiche immagini di nudo, probabilmente anche queste ricavate online, oppure generate ex novo in base a quanto avanzato fosse il sistema.

Inoltre, di certo ci sarebbe che la questione delle immagini pedopornografiche generate con l’IA ha coinvolto almeno 28 minorenni, seppur solamente una ventina hanno già sporto denuncia. Dalle indagini preliminari, inoltre, è emerso come gli autori delle immagini generate sono stati circa 11 ragazzi locali, che le hanno anche poi diffuse tramite WhatsApp o Telegram, ma non si esclude che possano esservi coinvolti anche altri minori, oppure alcuni adulti che hanno poi sfruttato i ragazzi per la diffusione in rete delle immagini pedopornografiche generate con l’IA. Il caso spagnolo aprirebbe, infine, nuove preoccupazioni sugli usi, e soprattutto sugli abusi delle Intelligenze artificiali, facendo supporre che numerose altre app simili potrebbero essere ampiamente diffuse ed utilizzate in altre parti del mondo.

