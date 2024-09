Iago Garcia, la poesia per Shaila Gatta e Ilaria Clemente

Iago Garcia è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. Appena entrato nella Casa, nascosto in una camera, a cercare lo spagnolo sono state Shaila Gatta e Ilaria Clemente. Una volta trovato l’attore, le due sono state “freezate”: la parola è così andata al noto volto de Il Segreto. Garcia, vedendo le due coinquiline, ha improvvisato una poesia: “Soy Iago. C’è un piccolo poema che voglio regalarvi: in questa notte di luna piena non riesco a distinguere qual è la più bella ma il mio cuore batte e batte”.

L’attore non ha fatto in tempo a terminare la sua creazione poetica che le due concorrenti sono state “scongelate” e si sono potute presentare: Shaila, emozionata, ha rivelato di avere il cuore in gola, mentre Jessica Morlacchi si è goduta tutta la scena in collegamento, ridendo a crepapelle. Lo spagnolo si è poi presentato anche agli altri inquilini.

Iago Garcia: “L’amore non deve essere gelosia”

Raggiunte le donne in confessionale, Iago Garcia si è presentato e parlando di ciò che è per lui l’amore, ha sottolineato che “non deve avere gelosia, non deve essere un miraggio”. Parlando invece della sua situazione sentimentale, su esplicita richiesta del conduttore Alfonso Signorini, ha affermato: “Io sono single per fortuna”.

Jessica Morlacchi, presente in confessionale, ha risposto scherzando che anche lei è single: la concorrente, in questi primi giorni di Grande Fratello 2024, sta facendo sorridere e non poco i compagni e il pubblico per i suoi apprezzamenti piuttosto espliciti nei confronti dei coinquilini di genere maschile. Anche con Iago Garcia, Jessica si è mostrata subito molto scherzosa e ironica, mostrandosi pronta ad una conoscenza con l’affascinante attore. Chissà se nella Casa del Grande Fratello nascerà anche in questa nuova edizione un amore… Magari sulla tratta Italia-Spagna!

