Ibanez alla Roma/ Calciomercato news, affare fatto: lunedi visite mediche?

Affare già chiuso in questi giorni del calciomercato invernale per la dirigenza giallorossa: a giorni infatti Roger Ibanez sarà alla Roma, per firmare il contratto che legherà il difensore dell’Atalanta al club della Lupa per i prossimi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dal Corriere dello sport, pare che ormai manchino solo gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità: sul piatto, la dirigenza di Trigoria aveva messo la proposta del prestito con obbligo di riscatto per il giocatore della Dea. Per quanto riguarda le cifre Di Marzio ci racconta di un prestito da un milione di euro, con riscatto dopo 18 mesi a 8 milioni di euro più due di bonus.

IBANEZ ALLA ROMA: VISITE GIA’ LUNEDI?

Con una tale proposta sul piatto non ci stupisce che l’affare che porterà Ibanez alla Roma sia stato chiuso così in fretta: anzi secondo le ultime voci, pare che il difensore dei bergamaschi sia pronto a effettuare le consuete visite mediche già per lunedi prossimo. La dirigenza giallorossa ha dunque superato al fotofinish la grande concorrenza che si era fatta avanti, interessata al profilo del giovanissimo brasiliano: per lui infatti si era fatto sentire anche il Bologna, che però ha offerto allo stesso Ibanez un ingaggio dimezzato rispetto al milione promesso dalla Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA