Diretta Atalanta Brusaporto/ Risultato live: seconda amichevole per Gasperini

Atalanta Brusaporto, in diretta da Clusone che è la località bergamasca sede del ritiro estivo della Dea, è la partita amichevole che alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, giovedì 18 luglio 2019, costituisce il secondo impegno nella nuova stagione per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo la vittoria per 5-1 contro il Clusone domenica, ecco un altro “derby” bergamasco: Atalanta Brusaporto è un appuntamento tradizionale nel corso del ritiro nerazzurro e metterà in palio il il Trofeo Fra.Mar. Partita che in un certo senso potremmo definire un classico dell’estate dell’Atalanta, attesa però a una stagione per nulla normale. La Dea arriva da un campionato meraviglioso chiuso al terzo posto e con conseguente storica qualificazione in Champions League, di conseguenza c’è grande attesa per quello che potrà succedere nella quarta stagione dell’era bergamasca di Gian Piero Gasperini, che vedrà i nerazzurri sul palcoscenico più prestigioso d’Europa, giocando le partite in casa a San Siro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Brusaporto non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per la seconda uscita stagionale della Dea. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network dell’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BRUSAPORTO

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Atalanta Brusaporto, è doveroso ricordare che in questa prima fase del ritiro mancano ancora alcuni calciatori alla Dea nerazzurra. Come base di partenza potremmo prendere l’undici titolare di domenica contro il Clusone, fermo restando naturalmente che mister Gasperini utilizzerà nel corso della partita tutti i giocatori a sua disposizione. Quattro giorni fa avevano giocato dal primo minuto Rossi; Ibañez, Palomino, Masiello; Gosens, Da Riva, Pessina, Reca; Gomez; Colley, Barrow. Molti big tuttavia – da Toloi a De Roon, da Hateboer a Pasalic, da Freuler a Castagne fino a Muriel e Ilicic – erano entrati a partita in corso, di certo dunque al Gasp non mancheranno le alternative per cambiare volto già alla formazione di partenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA