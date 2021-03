Ibla, Amici 2021/ Rischia grosso al serale, chi la salverà?

Ibla ad Amici 2021 al ballottaggio dopo la prima sfida?

Sarà un primo serale sottotono per Ibla ad Amici 2021. La cantante sa bene di essere arrivata a questa fase ma di essere una delle allieve in bilico ed è così che andrà a finire per lei. Secondo le anticipazioni della prima puntata sembra che la bella ricciolina non avrà modo di mettersi in mostra e, nonostante tutto, finirà a rischio eliminazione per volere di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che la mettono a rischio insieme a Martina e Raffaele. Mentre le due ragazze verranno salvate dai giudici, l’amico cantante avrà la peggio finendo a rischio eliminazione insieme ad Esa. Sarà questo in sintesi il primo serale di Ibla che già nei giorni scorsi parlava con i suoi compagni di quello che i professori pensano di lei. Il prossimo serale potrebbe esserle fatale e tutto dipenderà proprio dalla squadra avversaria che continua a darle contro perché poco preparata e incisiva rispetto ad altri.

Andrea Perone e Flavio Cattaneo, ex e marito Sabrina Ferilli/ Tradimento, rottura e..

Ibla dalla Sicilia con furore, dopo la sfida con Kika entra ad Amici 2021 e..

Ma chi è Ibla? Arrivata in corsa ad Amici 2021, la giovane cantautrice 23enne di origine siciliane, si è presentata in sfida con Kika e ottenendo così il suo posto. L’arrivo di Claudia Iacono, questo il suo nome all’anagrafe, è partito quindi già in salita ma pian piano è riuscita a farsi strada nella squadra di Arisa ma non nel cuore e nella testa degli altri professori che l’hanno etichettata come l’anello debole da nominare appena possibile. Chi conosce Ibla sa bene che ne ha fatta già tanta di gavetta e che spesso ha ricevuto importanti brani per giovani emergenti, perché ad Amici 2021 non riesce a farsi notare? Le anticipazioni del primo serale non parlano nemmeno di una sua esibizione, forse sarà costretta al ballottaggio senza nemmeno mettere in mostra le sue doti?

LEGGI ANCHE:

Rosa e Deddy fidanzati ad Amici 2021/ Lui: "All'inizio mi stava antipatica, ora..."Cristian Lo Presti, chi è?/ Da ballerino di Amici 14 ad assistente di Stéphane Jarny

© RIPRODUZIONE RISERVATA