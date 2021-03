Ibla eliminata ad Amici 2021?/ Sotto accusa per la poca femminilità ma..

Ibla eliminata ad Amici 2021?

E alla fine sembra proprio che Ibla si ritroverà nella stessa situazione di una settimana fa ovvero davanti al rischio di dover uscire e di essere l’eliminata di Amici 2021. La cantante lo sapeva sin dall’inizio e spesso ne ha parlato con Raffaele, altro anello debole di queste squadre del serale, ma sembra proprio che quel momento sia più vicino del previsto. Le anticipazioni del secondo serale di Amici 2021 rivelano che sarà proprio Ibla la protagonista della prima manche e non solo perché finirà subito al ballottaggio ma anche perché dovrà cavarsela contro Enula in un guanto di sfida voluto proprio dalla bella ricciolina. I ragazzi della squadra Arisa-Cuccarini hanno deciso di prendere la palla al balzo e lanciare loro le sfide e così proprio Ibla ha deciso di chiudere una volta per tutte la questione del suo dualismo con la sua rivale sfidandola sicura di vincere: “Con un pezzo come Bocca di rosa che punta tutto sull’interpretazione la batto”. Le sue compagne l’hanno invitata a scegliere un pezzo più movimento e così alla fine ha scelto Taki Taki con Martina e Rosa pronte a preparare una coreografia.

Amici 2021 serale/ Eliminati e diretta 2a puntata: Celentano gaffe con Maria e gelo

Ibla allo scontro con Enula ad Amici 2021 ma i giudici..

In effetti la scelta ha messo un po’ in crisi Enula ad Amici 2021 ma non l’ha fermata, anzi. Le anticipazioni del secondo serale di Amici 2021 rivelano che la cantante non solo batterà Ibla ma riuscirà a portare a casa i complimenti dei giudici che la trovano molto femminile non solo per la sua presenza scenica ma anche nel suo modo di cantare “si sente”. Alla fine della prima manche sarà Ibla quella a rischio e, poi, anche ad essere eliminata con buona pace della cantante che non si dirà d’accordo. Come andrà a finire per lei davanti ai giudici? Come accoglierà questa eliminazione?

