Ibla sfida Enula ad Amici 2021/ “La batto con un pezzo come Bocca di rosa”

I ragazzi della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, dopo aver ricevuto numerosi guanti di sfida da Alessandra Celentano e rudy Zerbi durante la prima puntata del serale di Amici 2021, decidono di giocare a carte scoperti lanciando direttamente i guanti di sfida ai cantanti e ai ballerini delle squadre avversarie. In particolare, gli allievi di Arisa e della Cuccarini hanno deciso di lanciare il guanto di sfida agli allievi della squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per provare a mettere in difficoltà la squadra avversaria, gli allievi del team Arisa-Cuccarini hanno deciso di puntare tutto sulle qualità canore di Raffaele che ha rischiato l’eliminazione finendo al ballottaggio con Esa che è stato poi eliminato e sull’energia di Ibla. Raffaele e Ibla hanno così lanciato il guanto di sfida a Deddy ed Enula.

I GUANTI DI SFIDA DELLA SQUADRA DI ARISA E LORELLA CUCCARINI

Arisa e Lorella Cuccarini hanno deciso di non lanciare nessun guanto di sfida. Al loro posto, però, l’hanno fatto gli allievi. Ibla, in particolare, ha deciso di sfidare Enula. “Con un pezzo come Bocca di rosa che punta tutto sull’interpretazione la batto”, ha detto la cantante di Arisa. Rosa e Martina, però, in disaccordo sulla scelta, l’hanno esortata a sfidarla con un pezzo più movimentato. Alla fine, Ibla si è fidata delle compagne sfidando Enula su Taki Taki e sarà accompagnata proprio da Martina e Rosa a cui è affidato il compito di preparare una coreografia. Inoltre, Raffaele ha lanciato il guanto di sfida a Deddy. I due cantanti dovranno preparare Listen di Beyoncé. “Ma con quale criterio avete mandato questi guanti di sfida?”, ha chiesto Deddy. “Con lo stesso criterio con cui lanciano le sfide i vostri professori”, ribatte Ibla. “Questa è cattiveria”, ha commentato Giulia che fa parte della squadra Peparini-Pettinelli.

