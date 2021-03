Eliminati Amici 2021 serale e pagelle/ Sangiovanni show, Celentano-Zerbi Vs tutti. Gaia ed Esa fuori!

Amici 2021 serale ed.20: le pagelle del primo serale

Primo serale di Amici 2021 che regala al pubblico molte prove ma anche tante tensioni e i primi due eliminati di Amici ovvero Gaia ed Esa . I professori sono agguerritissimi e due in particolare: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Sono loro a dare il via alla sfida e a movimentarla con giudizi spesso duri, talvolta anche troppo, che scatenano lo scontro con i prof rivali. Di certo entrambi l’anima di questa prima puntata. VOTO 7,5.

Continuiamo con i professori, veri protagonisti di questa prima puntata, le nostre pagelle. Tono sicuramente diverso quello di Lorella Cuccarini e Arisa che incassano bene i colpi (che arrivano dappertutto) in questo esordio. VOTO 7. Si vedono (e si sentono) poco Pettinelli e Peparini in questa prima puntata del serale. VOTO 6. Tendenzialmente tendono però a sovrastare la gara dei ragazzi e quasi ci troviamo in mezzo ad una faida tra professori, elemento che sarebbe da attenuare nelle prossime puntate.

Le pagelle degli allievi di Amici 2021 ed eliminati prima puntata serale

Dedichiamoci ora alle pagelle degli allievi di Amici 2021 alla fine di questo primo serale.

GAIA – La prima eliminata di questa edizione. Voce promettente ma sicuramente acerba. Per Zerbi “È finita la sua fortuna ad Amici”, invece è stato probabilmente solo poco il tempo per lei nella scuola. VOTO 7

SANGIOVANNI – Inevitabilmente il suo stile piace, gli inediti sono convincenti. In questa prima puntata batte tutti ma c’è ancora da fare. VOTO 7

SERENA – Si vede molto poco in questo primo serale, ma quel poco è fatto sicuramente bene. VOTO 6,5.

TOMMASO – Come Serena, lo vediamo soltanto in una prova, ma anche in questo caso la Celentano fa centro. VOTO 6,5.

ENULA – La sua voce è un tuffo al cuore. Unico appunto, sarebbe bello scoprirla anche su brani più movimentati. VOTO 7.

DEDDY – Bene ma non benissimo. Esordio non del tutto convincente quello del cantante della squadra di Rudy. VOTO 5,5

ESA – È il secondo eliminato del primo serale, e forse c’era chi meritava più di lui di lasciare già lo show. La prima puntata va d’altronde più che bene per lui, che ha la possibilità di esibirsi in due dei suoi inediti. VOTO 6,5

ROSA – Non proprio una serata brillante per lei. Perde contro Serena, si becca le critiche della Celentano per ogni sua prova ed effettivamente non dà il meglio di se. VOTO 5

MARTINA – Come Rosa, non parte benissimo la sua avventura al serale. Un po’ sottotono all’inizio, si riprende sul finale nel cavallo di battaglia. VOTO 5,5

ALESSANDRO – Poche esibizioni per lui ma sicuramente d’impatto quella in cui ha interpretato Lupin. VOTO 7

TANCREDI – Sottotono nelle cover, bomba nei suoi inediti. C’è ancora da fare. VOTO 6.

RAFFAELE – Rischia di uscire contro Esa ma alla fine si salva grande ad un’ottima esibizione sul suo singolo “Il sole alle finestre”. Grande potenza vocale ma pecca nell’interpretazione. VOTO 6,5

IBLA – Una sola esibizione per lei in questo serale e quando si trova a rischio eliminazione. La sufficienza però c’è di sicuro. VOTO 6

AKA7EVEN – Porta in scena una cover arrangiata e riscritta con nuove barre e fa un ottimo lavoro. VOTO 7

SAMUELE – Anche per lui una sola esibizione nella quale non esprime però il suo potenziale. VOTO 6

GIULIA – Timida e insicura fuori dal palco, quando inizia a ballare è una bomba e questa sera lo dimostra pienamente. VOTO 8



