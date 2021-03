Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: Esa e Raffaele…

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata 22 marzo

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Amici 2021. Dopo l’ottimo pomeridiano di sabato pomeriggio che ha segnato accordi record, ballerini e cantanti di Maria de Filippi torneranno in pista nel pomeridiano di Canale5 e poi in quello di Italia1 ma con poche novità. In un primo momento il pubblico avrà modo di rivivere le emozioni, i colpi di scena e le liti del primo serale in onda sabato e in un secondo anche quella che è stata l’eliminazione di Esa contro Raffaele. Il nome dell’eliminato non è stato annunciato in studio ma i due cantanti sono tornati in casetta per poi scoprire il nome di chi doveva lasciare il programma con tutto quello che questo significa. Da una parte Maria de Filippi si è assicurata gli ascolti per via della mancata anticipazione sul secondo eliminato, dall’altra l’effetto sorpresa sarà un modo per intrattenere oggi il pubblico del daytime raccontando quello che è successo in casetta una volta finito il serale.

La reazione all’eliminazione di Esa e al sì a Raffaele, cosa succederà ad Amici 2021?

La reazione di Esa, quella di Raffaele ad un passo dall’eliminazione ma anche quella di tutti coloro che nel corso della prima puntata se la sono vista brutta, Deddy compreso. Saranno proprio le reazioni al serale quelle che ci terranno compagnia oggi pomeriggio quando i ragazzi torneranno in onda con una nuova preparazione alla seconda puntata in onda sabato ma che, molto probabilmente, sarà registrata giovedì pomeriggio proprio come è successo per la prima. Cos’altro succederà? Quali saranno gli ospiti e quanti saranno gli eliminati? Lo scopriremo sicuramente nel corso della settimana con le rivelazioni e le anticipazioni di Maria De Filippi ai ragazzi ancora in casetta.

