Forse non tutti sanno che il celebre attore turco Ibrahim Celikkol ha dovuto fare i conti con la morte del padre Süheyl, quando era ancora molto giovane. All’età di diciassette anni, infatti, Ibrahim perse il suo punto di riferimento di vita e il vuoto prese il sopravvento. “Certo che parlarne adesso è molto semplice, perché è passato molto tempo”, racconta in una toccante intervista rilasciata a Verissimo. “Ma questa è una storia molto profonda, perché avevo diciassette anni e fino a quel momento c’era una montagna che mi dava sostegno e ad un certo punto me l’hanno tolta. C’era solo vento, che ti trascina e ti sbatte di qua e di la, senza che che tu possa fare nulla”, il ricordo doloroso di Ibrahim Celikkol.

L’attore turco così è cresciuto insieme a sua sorella, Aslı, con mamma che si è fatta in quattro per compensare l’assenza del padre. “Ora che riguardo indietro, penso che mio papà mi ha dato tanto fino a diciassette anni, poi mia mamma ha preso il suo posto”, dice l’attore.

Ibrahim Celikkol e la gratitudine nei confronti dei genitori: “Mio padre e mia madre hanno fatto tanto”

Sempre parlando dei genitori, Celikkol gli riconosce di aver “fatto cose più importanti di quelle che ho fatto io”. Quindi grande gratitudine nei loro confronti, con il ricordo papà Süheyl che resta ancora vivo nei suoi ricordo. Al figlio Ali, però, preferisce addolcire la pillola, dato che è ancora piccolo per capire. “Cosa racconto do mio padre a mio figlio? Devo dire la verità, non ne ho parlato molto con lui, anche se mio figlio sa cosa è la morte, sente quel sentimento e lo vedo in quegli occhi”.

“Mio padre mi raccontò di mio nonno e a me dispiacque molto, così io per adesso non condivido molto questo aspetto. Per adesso con mio figlio ci divertiamo, poi un giorno arriverà anche questo momento”, assicura Ibrahim Celikkol.