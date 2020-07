Ibrahimovic contro Cr7?/ Video, gesto sibillino dello svedese: a chi era rivolto?

Riflettori ancora una volta puntati su Zlatan Ibrahimovic e non solo per la sua eccellente prestazione messa in campo ieri a San Siro per la 31^ giornata della Serie A, nella sfida che ha visto l’eccezionale trionfo in rimonta del suo Milan contro la Juventus, sconfitta col risultato di 4-2. Il bomber svedese infatti anche oggi torna a far parlare di sè e più per il gol che ha sbloccato la rimonta rossonera come per le ultime voci di mercato, è per il gesto inequivocabile che significa “Fai solo chiacchiere”, che lo stesso ha fatto dalla panchina, nel finale della sfida, di cui i fan e i tifosi si chiedono la ragione di tutto ciò. Come si vede nel video sotto linkato, il bomber di Malmoe, seduto in panchina, è stato inquadrato mentre con la mano destra mima un chiaro gesto che significa “Fai solo chiacchiere” o “parli, parli ma..”. Gesto pesante ma di cui non si conoscer con precisione il destinatario.Da chi sostiene che Ibrahimovic ce l’avesse con Cristiano Ronaldo, fino a chi pensa che invece sia rivolto a Rafael Leao, con cui il tecnico Stefano Pioli lo aveva appena sostituito, o ancora con Szczesny, che stava battibeccando con Ante Rebic: difficile a dirlo, ma in ogni caso è evidente che Ibrahimovic fosse molto irritato.

IBRAHIMOVICH CONTRO CR7? GESTO SIBILLINO DELLO SVEDESE

Un gesto inequivocabile dunque di Zlatan Ibrahimovic dalla panchina, ma con chi ce l’aveva il campionissimo di Malmoe? Difficile dirlo e come abbiamo visto le ipotesi sul tavolo sono tante e solo lo stesso svedese potrebbe svelarci il mistero (ma dubitiamo che questo accadrà mai). Pure però esaminando con attenzione le immagini, è forte impressione che Ibrahimovic si stesse rivolgendo contro Cr7: proprio Ronaldo infatti nel recupero si stava lamentando con la direzione arbitrale per il gol appena invalidato per fuorigioco. E se davvero fosse così la cosa non ci sorprenderebbe neppure troppo. Dopo tutto non è la prima volta che Ibrahimovic si scaglia contro Cr7, e anche in passato lo svedese aveva rilasciato parole pesanti contro lo stesso campione lusitano. Era infatti il dicembre del 2019, quando il bomber di Malmoe aveva affermato che “esiste un solo Ronaldo, e che era quello Brasiliano”, in ovvio riferimento a Ronaldo Luis Nazario de Lima, altrimenti noto come il Fenomeno. Sia come sia, quel che è certo è che Ibrahimovic ha già consumato la sua vendetta contro il bianconero Ronaldo: il gol segnato ieri con il Milan al 62’ su calcio di rigore e il poker che il Diavolo ha inflitto in venti minuti sulla Vecchia Signora, devono aver già pagato l’orgoglio dello svedese.

VIDEO GESTO IBRAHIMOVIC CONTRO CR7?

Ibrahimovic after Cristiano Ronaldo barked so loud after scoring a shitty miss hit tap in😭 pic.twitter.com/6u56y6GwPH — Ultimate10 (@ClassicMessi10) July 7, 2020





