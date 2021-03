IBRAHIMOVIC PAZZIA PER SANREMO/ Video, causa incidente scrocca passaggio in moto e…

Zlatan Ibrahimovic è arrivato in ritardo al Festival di Sanremo 2021 in occasione della terza puntata, a causa di un incidente autostradale che l’ha rallentato. “Dopo tre ore fermo nella mia macchina ho detto al mio autista che dovevo scendere – ha asserito il calciatore –. Allora, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto se mi poteva portare a Sanremo: per fortuna era un milanista. Era la prima volta che viaggiava in autostrada e si è fatto 60 chilometri per salvare il mio Festival, non il tuo, Amadeus”.

Il centauro si stava recando a Livorno, ma ha cambiato itinerario per il fuoriclasse svedese, raggiungendo la località imperiese e consentendo al bomber di recarsi al teatro Ariston per adempiere ai suoi doveri contrattuali. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Ibrahimovic in ritardo per un incidente

Zlatan Ibrahimovic rischia di non arrivare in tempo a Sanremo 2021 per la terza serata del Festival. L’attaccante del Milan è, infatti, bloccato in autostrada a causa di un brutto incidente stradale. Il calciatore svedese non è coinvolto nello stesso. Lo precisa il Fatto Quotidiano, che ha lanciato la notizia spiegando che proprio ora che la terza serata della kermesse canora è cominciata non c’è traccia di Ibrahimovic a Sanremo. Atteso come ospite anche di questa puntata, non è arrivato in Liguria. Quindi, è subito scattato l’allarme nella città dei fiori. Ma il mistero è stato risolto in breve tempo: si è così scoperto che è rimasto bloccato in autostrada dal traffico, che risulta rallentato appunto a causa di un brutto incidente stradale.

Ibrahimovic rischia di “disertare” Sanremo oggi…

Considerando che il suo arrivo sul palco dell’Ariston era previsto alle 22:05, è evidente che Zlatan Ibrahimovic rischia di non arrivare in tempo. Non si esclude allora che possa slittare la sua apparizione per la seconda parte della puntata del Festival di Sanremo 2021. E chissà se ne renderanno conto Amadeus e Fiorello ai telespettatori o se tireranno dritto in attesa del suo arrivo… L’auspicio ovviamente è che riesca a fare in tempo per la seconda parte della puntata, del resto quella di oggi si preannuncia più lunga delle prime due.

