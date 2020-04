Ibrahimovic resta al Milan?/ Calciomercato, Zlatan: “Rinnovo? Vediamo come finisce”

Pubblicità

Ci ha sorpreso anche oggi con un bellissimo gol effettuato in amichevole sotto i colori dell’Hammarby: Zlatan Ibrahimovic è sempre più nei cuori dei tifosi del Milan, che pure in questo momento di forte incertezza per il destino della stagione 2019-20 del calcio italiano, pure si chiedono quale sarà il destino dello svedese. Il tema di calciomercato è bollente e tiene banco da giorni: il bomber infatti, sarebbe in scadenza di contratto a fine stagione e starà a lui decidere se proseguire per un altro anno con i rossoneri o meno. La squadra come Pioli e ovviamente i tifosi, non vorrebbero fare a meno del bomber svedese, ma gli ultimi sviluppi in seno alla dirigenza del club diavolo (l’addio di Boban e le voci sull’arrivo di Rangnick) non sono piaciute a Ibrahimovic, che vorrebbe continuare con l’attuale tecnico. La situazione è dunque ben incerta: e purtroppo non si chiarisce dopo anche le ultime dichiarazioni dello stesso attaccante.

IBRAHIMOVIC RESTA AL MILAN? LE ULTIME PAROLE DI ZLATAN SUL SUO FUTURO

Proprio in seguito alla partitella con l’Hammarby di questa mattina Zlatan Ibrahimovic si è concesso ai pochi media presenti, a cui è stato consentito l’accesso in campo. Come riportato dal portale dell’Aftonbladet, il bomber svedese ha commentato sul suo futuro: “Ho un contratto con il Milan e vedremo come finisce lì e se finisce. Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile ma non sai mai cosa può succedere. Il 38 enne ha poi però aggiunto, ribadendo di non aver alcuna intenzione di lasciare il mondo del calcio giocato per il momento: “Sono una persona che vuole esibirsi, voglio essere in grado di contribuire con qualcosa di mio”. “Vedremo cosa succede” le ultime parole dello stesso Ibrahimovic, che per il momento rimane in Svezia, dove sta passando la quarantena.



