Zlatan Ibrahimovic/ Diretta streaming video: il bomber in campo con l’Hammarby

Se il calcio in Italia è ancora fermo, ecco che chi può ancora giocare è Zlatan Ibrahimovic, che in questi giorni di quarantena si è rifugiato nella sua Svezia, dove però non è certo rimasto inattivo. Il bomber del Milan, infatti oggi venerdi 24 aprile, a partire dalle ore 10.00 sarà in campo con l’Hammarby, club svedese, per svolgere prima un allenamento congiunto e poi dalle ore 10.30 per vivere un brevissimo triangolare: un ottimo modo dunque per la punta rossonera per non perdere la propria condizione fisica, pure in questi giorni di stop totale. Con il permesso del club milanese, dunque lo svedese oggi prenderà parte a questa speciale amichevole, che lo vedrà di certo protagonista alla Tele2Arena con i colori della società che già in questi giorni lo ha ospitato nel proprio centro sportivo. L’evento sarà naturalmente a porte chiuse (da indicazioni del governo svedese per il contenimento della pandemia da coronavirus), ma pure per la gioia degli appassionati svedesi e per i tifosi italiani del bomber rossonero, saranno permesse entro il rettangolo di gioco le telecamere.

INFO STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LE IMPRESE DI IBRAHIMOVIC

Dunque questa speciale allenamento di Ibrahimovic con l’Hammarby e il conseguente triangolare, che ricordiamo essere previsto intorno alle ore 10.30, sarà visibile non già in diretta tv ma in diretta streaming video. L’evento sarà infatti disponibile già dalle ore 10 sul servizio Dplay svedese, ma pure sarà in disponibile sul profilo Facebook ufficiale dell’Hammarby. CLICCA QUI PER SEGUIRE SU DPLAY.SE L’ALLENAMENTO DI IBRAHIMOVIC

IBRAHIMOVIC, OGGI IN CAMPO NEL TRIANGOLARE CON L’HAMMARBY

Siamo quindi ben impazienti di rivedere un protagonista della Serie A del calibro di Zlatan Ibrahimovic di nuovo in campo, pur in un contesto del tutto particolare: mentre in Italia come in gran parte di Europa oltre al campionato sono stati bloccati anche gli allenamenti, per il perdurare dell’emergenza sanitaria, in Svezia invece questi sono ancora consentiti (ma la stagione è stata rinviata a data da destinarsi). E visto che ormai il digiuno da calcio si comincia a far sentire, certo non saranno pochi anche gli appassionati italiani che oggi si collegheranno per ammirate le tante “magie” che lo stesso Zlatan in questo giorni ha promesso sui social. Ricordiamo allora la formula di questa speciale giornata, che vedrà protagonista il bomber del Milan: dopo un 30 minuti di riscaldamento, il bomber svedese sarà in campo con l’Hammarby (club di cui è socio) per un triangolare, denominato “Von Yxkull”. Qui saranno tre partitelle della durata di appena 30 minuti: una sorta di allenamento ad alta intensità che si svolgerà a porte chiuse. Dunque per sapere il risultato finale dovremo attendere un poco oggi: pure siamo sicuri che Ibrahimovic ruberà certo la scena.



