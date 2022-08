Icardi al Monza?/ Calciomercato news, nuovi contatti per l’attaccante argentino

Calciomercato news, si riapre la pista che porterebbe Icardi al Monza

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed in queste ore sembra riprendere corpo in maniera inaspettata la pista che potrebbe portare Mauro Icardi al Monza. Sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024, l’attaccante argentino era stato accostato ai brianzoli qualche settimana fa sebbene l’amministratore delegato Adriano Galliani non avesse voluto ammettere i presunti contatti avuti con la moglie-agente Wanda Nara.

A Parigi Icardi non viene ritenuto indispensabile nè dal nuovo allenatore Galtier nè dai suoi compagni, come si evince dalle parole di Neymar al termine della Supercoppa vinta sul Nancy difendendo il compagno Messi: “Leo, è Leo. È sempre Leo, non cambia. No, continua a fare la differenza. Si adatta. È ovvio che speriamo che tutto vada bene per tutti e tre, per me, per Leo e per Kylian (Mbappe ndr). Se noi tre stiamo bene, sono sicuro che è un bene per la squadra.” A Parigi dunque potrebbero fare a meno dell’ex capitano dell’Inter che potrebbe invece venire a fare la differenza al Monza.

Calciomercato news, Icardi al Monza per completare il reparto avanzato

L’arrivo di Mauro Icardi al Monza rappresenterebbe un importante colpo di calciomercato nell’ottica di completare il reparto avanzato dei biancorossi. I brianzoli non hanno ancora chiuso con il Napoli per Andrea Petagna ma secondo quanto rivelato dalla stampa francese de L’Equipe, la neo promossa dovrebbe presto accogliere il ventinovenne originario di Rosario che affiancherà un altro nuovo arrivato come Gianluca Caprari.

