DIRETTA SALISBURGO PSG: OSPITI FAVORITI!

La diretta Salisburgo PSG, alle ore 21.00, vedrà la formazione francese alle prese con una situazione inaspettata. Per i francesi sembra lontana la grande ambizione degli ultimi anni, con soli 4 punti ottenuti nelle prime 5 partite della fase campionato di Champions League e dopo l’ultima sconfitta contro il Bayern Monaco il PSG è a rischio eliminazione, finendo fuori dalle prime 24 della classifica.

Solo una vittoria contro il Salisburgo manterrebbe accesa la speranza del Paris Saint Germain. Gli austriaci hanno ottenuto finora 4 sconfitte e una sola vittoria, in casa degli olandesi del Feyenoord, nel loro cammino in Champions e la qualificazione è molto complicata. Resta il fatto che il club della Red Bull è una sola lunghezza dietro il PSG e un’eventuale vittoria sui francesi cambierebbe completamente le carte in tavola.

DIRETTA SALISBURGO PSG: STREAMING VIDEO, DOVE VEDERE LA PARTITA

I riferimenti per seguire in tv la diretta Salisburgo PSG sono sempre quelli che vedono Sky come broadcaster esclusivo per la Champions League. Diretta tv dunque sui canali della pay tv satellitare e anche in diretta streaming via internet tramite l’app Sky Go e tramite Now Tv per tutti gli abbonati alla piattaforma online.

SALISBURGO PSG: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Salisburgo PSG, ecco quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori. Salisburgo schierato dal 1′ con un 4-3-3 con Schlager estremo difensore alle spalle di una linea a quattro con Capaldo, Piatkowski, Baidoo e Terzic. Il terzetto di centrocampo sarà quello composto da Clark, Gourma-Douath e Diambou mentre nel tridente offensivo saranno titolari Yeo, Konaté, Gloch. Anche per il PSG 4-3-3 di partenza con Donnarumma in porta e Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes titolari nella difesa a quattro. A centrocampo spazio per Fabian Ruiz, Vitinha e Zaire-Emery, in attacco saranno schierati Lee, Goncalo Ramos e Barcola.

SALISBURGO PSG: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà concedersi una puntatina sulla diretta Salisburgo PSG, scopriamo le indicazioni delle agenzie di scommesse. Vittoria del Salisburgo quotata 7.75, per l’eventuale pareggio la quota fissata è a 5.50, mentre il PSG vede la quota riferita alla sua vittoria proposta a 1.35.