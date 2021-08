Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news, ecco le condizioni per portarlo a Torino

CALCIOMERCATO NEWS, MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS

In queste ore finali della sessione di calciomercato estivo si parla molto della possibilità di vedere Mauro Icardi alla Juventus come possibile rinforzo dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ceduto al Manchester United. Le condizioni per riportare in Italia l’ex capitano dell’Inter sono principalmente due, come spiegato dalla redazione di Sport Mediaset, e cioè se si può averlo in prestito e nel caso in cui Kylian Mbappé non vada al Real Madrid. Sotto contratto fino al giugno del 2024, Icardi non è stato convocato per la sfida con il Reims a causa di un infortunio e su Instagram ha incitato i suoi compagni con un post accompagnato dalla didascalia “Allez PSG ce soir.” Qualcuno lo avrebbe addirittura indicato come un messaggio di saluto e quindi di addio ai parigini che si apprestano a disputare la nuova giornata di Ligue 1. La sensazione è che comunque l’eventuale arrivo di Icardi a Torino potrebbe essere un colpo last minute.



Le chances di vedere Mauro Icardi alla Juventus sono strettamente legate al futuro di Mbappé, fortemente corteggiato dal Real Madrid in questi ultimi giorni di calciomercato. In ogni caso vista anche la sconfitta rimediata ieri in casa contro l’Empoli ed il pareggio strappato ad Udine spingerebbero la Vecchia Signora a trovare nuovi attaccanti che possano aiutare la fase offensiva ed Icardi potrebbe essere utile come il giovane Moise Kean, alle prese con le visite mediche di rito dopo essere tornato dall’Everton.

