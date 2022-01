Icardi alla Juventus?/ Calciomercato: niente da fare per Lukaku, occhio a Milik

Le chances di vedere Mauro Icardi alla Juventus in questa sessione di calciomercato invernale continuano ad essere sempre piuttosto basse. Accostato da lungo tempo ai bianconeri, l’attaccante argentino ex capitano dell’Inter è ora sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024 ma dove non ha però mai trovato grande continuità in campo anche a causa della presenza di altri calciatori di primissimo livello. I bianconeri avrebbero bisogno di un nuovo attaccante soprattutto se Alvaro Morata dovesse realmente decidere di salutare per approdare al Barcellona e la formula del trasferimento non starebbe convincendo i parigini.

L’idea della Vecchia Signora sarebbe quella di aggiudicarsi il centravanti sudamericano con la formula del prestito ma i dirigenti non sarebbero andati oltre ad un semplice sondaggio. Un aspetto che potrebbe riportare Icardi in Italia riguarda sempre la famiglia ma l’infortunio di Neymar e la positività al Covid-19 di Messi potrebbero convincerlo a restare avendo maggior spazio per poter giocare con continuità.

CALCIOMERCATO NEWS: ICARDI E LUKAKU RESTANO LONTANI, ECCO MILIK

Le possibilità di vedere Icardi alla Juventus appaiono abbastanza scarse dunque in questa fase di calciomercato. Un altro calciatore che non dovrebbe arricchire l’attacco dei piemontesi è Romelu Lukaku: il centravanti belga è in rotta se non con il Chelsea soprattutto con il suo allenatore Tuchel, il quale non ha gradito l’intervista pro-Inter rilasciata dalla sua punta. Il belga ha sottolineato il suo amore per i nerazzurri e come sia intenzionato a tornare a Milano prima di concludere la carriera, escludendo inoltre l’ipotesi di vederlo con altre maglie quali quelle di Milan o Juventus appunto. Un elemento che potrebbe fare al caso di Allegri è Arkadiusz Milik, polacco passato in Serie A dal Napoli ed ora sotto contratto con l’Olympique Marsiglia.

