Icardi torna all’Inter?/ Calciomercato, contatti con il Psg: anche Kurzawa sul piatto

Mauro Icardi potrebbe tornare all’Inter: sarebbe uno scenario incredibile di calciomercato ma tutto è ancora possibile. La scorsa estate l’attaccante argentino ha lasciato Appiano Gentile in prestito; l’accordo con la società nerazzurra è stato fissato secondo un diritto di riscatto a 70 milioni di euro, e come sappiamo questa formula è sempre in definizione settimana dopo settimana. Al momento, certezze non ce ne sono: sicuramente Icardi ha fatto benissimo al Psg e in poco tempo è diventato il secondo miglior realizzatore alle spalle di Kylian Mbappé, ha scalzato dalla formazione titolare un certo Edinson Cavani e dunque tutto lascerebbe pensare una conferma sotto la Torre Eiffel. Tuttavia, c’è un paio di elementi che vale la pena tenere in considerazione: il primo riguarda la cifra, che non è indifferente anche se si parla di un club dalle grandi disponibilità come il Psg e che diventa ancora più alta se si pensa che, eventualmente, la società francese dovrà operare in altri reparti. Il secondo elemento riguarda proprio la “volatilità” del club: ovvero, proprio per le capacità economiche il Paris Saint Germain non avrebbe problemi nel cambiare la sua prima punta al netto del rendimento, utilizzando i 70 milioni per un altro prospetto.

ICARDI TORNA ALL’INTER? CALCIOMERCATO, GLI SCENARI

Mauro Icardi allora potrebbe realmente fare ritorno all’Inter in estate: in caso di riscatto, il Psg potrebbe mettere sul piatto il cartellino del terzino sinistro Layvin Kurzawa che a gennaio era di fatto un nuovo calciatore della Juventus, salvo che poi lo scambio con Mattia De Sciglio era stato bloccato. La società francese lo utilizzerebbe eventualmente come moneta di scambio per ammortizzare i 70 milioni di euro dovuti ai nerazzurri. Qualora invece il Psg decidesse di lasciar partire l’attaccante, Icardi ufficialmente dovrebbe rientrare alla Pinetina: questo non significa che ci resterebbe per forza di cose, perché i problemi non sono certo spariti (in panchina c’è sempre Antonio Conte, che aveva subito fatto capire di non contemplare l’argentino nella sua rosa), e in più è arrivato un certo Romelu Lukaku che sta facendo faville. Dunque il futuro di Icardi potrebbe prevedere una tappa ulteriore: ritorno all’Inter solo per essere nuovamente venduto. Alla finestra, inutile dirlo, resta sempre la Juventus che non ha mai fatto mistero di gradire le caratteristiche dell’ex numero 9 nerazzurro; come lei, altre big del calcio europeo che potrebbero approfittare dell’occasione e magari provare a strappare uno sconto a Beppe Marotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA