Icon 808, Nicola Siciliano e Didy al Battiti Live 2021/ “El Club” conquista l’estate

ICON 808, NICOLA SICILIANO E DIDY: “EL CLUB” ARRIVA A BATTITI LIVE 2021

Icon 808, Nicola Siciliano e Didy portano la loro hit “El Club“, che ha messo insieme l’inedito trio, nella prima serata di Italia 1 per la quarta puntata di Battiti Live 2021. Tre artisti diversi che con questo pezzo sono riusciti però a conquistare l’estate, mettendo le loro caratteristiche fuse in un mix unico. Diana Pablo, in arte Didy, è una ballerina e cantante di origine dominicane, elemento di spicco del collettivo Mamacita e già reduce dal successo, con Max Brigante nel ruolo di producer, con il brano Rumba che ha letteralmente “spaccato” Spotify con oltre due milioni di stream.

La personalità di Didy spicca in “El Club”, che i producer del brano, gli Icon 808, non hanno esitato a definire un esperimento unico: “El Club è un pezzo che trova la sua definizione nella parola ‘unconventional’. Nasce dall’idea di creare qualcosa di così d’impatto da poter far combaciare in un unico brano il reg house e la trap. Nicola Siciliano, dopo aver sentito la prima parte del brano, si è rivelato essere l’interprete perfetto. A quel punto Didy si è stata la chiave per enfatizzare ancora di più lo stacco fra le due sezioni e con la sua presenza travolgente è riuscita a creare in modo impeccabile il mood da club”.

CHI SONO ICON 808, NICOLA SICILIANO E DIDY?

Icon 808, Nicola Siciliano e Didy hanno dunque unito le loro forze per rendere “El Club” una hit estiva straordinaria. Nicola Siciliano, rapper napoletano diciottenne, ha dimostrato di essere la voce ideale per dare energia al pezzo, punta di diamante della Honiro Label, etichetta che mantiene nella sua scuderia molte giovani stelle del rap italiano. “El Club parla della superficialità delle persone riguardo all’essere di un artista. Riconoscere la persona attraverso la sua musica è fondamentale, così come il messaggio che si vuol mandare, bisogna capirlo a pieno prima di porre un’opinione personale e costruttiva, evitando possibili incomprensioni”, ha spiegato Siciliano.

Dietro il brano c’è la regia degli Icon 808, ovvero Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli, duo di producer che a Battiti Live porta anche “No stick“, altro grande successo da loro definito un brano con “una struttura particolare, non convenzionale e al limite del freestyle, che potesse essere interpretata da tre artisti differenti per stile e per caratteristiche.” Gli Icon 808 fondono un cammino artistico molto diverso, Marco Salvaderi nasce come batterista e solo successivamente si specializza nella produzione e nel mixaggio. Lorenzo Santarelli, invece, è un musicista professionista diplomato in pianoforte classico al Conservatorio di Milano e specializzato nella musica moderna e jazz.



