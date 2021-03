Ictus, malattia Ivano Michetti/ “In un attimo ho perso tutto ma poi..”

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna sarà di nuovo in tv, ospite a Oggi è un altro giorno e, con molta probabilità, tornerà a parlare della malattia o, meglio, il malore che lo ha colpito, un brutto ictus che ha rischiato di strapparlo all’effetto dei suoi cari, dei suoi amici e colleghi. Alla fine il miracolo c’è stato e lui è tornato più forte di prima e, soprattutto, può di nuovo calcare il palco e non solo per cantare ma anche per raccontare la sua sorprendente storia. Ospite di Domenica Live Ivano Michetti nelle scorse settimane ha raccontato proprio a Barbara d’Urso quei tragici momenti in cui è stato colpito da un ictus e anche quelli subito successivi. Il cantante ha rivelato d’aver trascorso ben 5 mesi ricoverato e che ha temuto di non farcela per la situazione critica in cui versava.

Ictus, malattia Ivano Michetti, cosa è successo al leader dei Cugini di Campagna?

Sempre nello stesso programma, Ivano Michetti ha parlato di quei momenti in cui tutto è sembrato strano in un attimo e la sua vita gli è passata davanti proprio per via dell’ictus che lo aveva fulminato: “Di notte, alle 5 mi sono alzato, avevo un bisogno impellente, e mi sono accasciato tutto su un lato. Ho preso il telefono, ho chiamato il dottore. Io ero convinto di parlare, ma non dicevo niente”. Fu in quel momento che si è accorto che stava succedendo qualcosa di grave e poi ha aggiunto anche di essere stato operato al cuore per ben due volte e di non ricordare niente perché nei cinque mesi in ospedale, nei primi quattro pensava che non sarebbe più tornato a casa.

