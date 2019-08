Ida Colucci è morta/ L’ex direttrice del Tg2 si è spenta dopo una malattia

Addio a Ida Colucci: l’ex direttrice del Tg2 si è spenta all’età di 58 anni dopo una lunga malattia. Alla guida del telegiornale della seconda rete Rai dal 6 agosto 2016 al 31 ottobre 2018, la giornalista ha mosso i primi passi nell’agenzia ASCA e, dopo una parentesi in Nuova Ecologia e Legambiente, ha fatto il suo ingresso nella televisione di Stato nel 1991: dopo l’esperienza al Giornale Radio, nel 2002 è passata al Tg2 di cui diventò inviata nel 2005. Vicedirettrice dal 2009, nell’agosto del 2016 subentrò a Marcello Masi alla direzione su proposta dell’allora dg Antonio Campo Dall’Orto. Esperienza conclusasi nell’ottobre dello scorso anno, con Ida Colucci sostituita da Gennaro Sangiuliano. Un lutto che colpisce il mondo del giornalismo e della televisione, centinaia i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia comparsi sul web negli ultimi minuti.

IDA COLUCCI E’ MORTA, CASINI: “DONNA COERENTE E RIGOROSA”

Uno dei primi a ricordare Ida Colucci è stato Pier Ferdinando Casini: «La scomparsa di Ida Colucci ci riempie di tristezza: dopo una lunga malattia, ci ha lasciato una grande professionista, una donna coerente e rigorosa, una amica leale e sempre disponibile. La RAI perde una delle sue persone migliori. La politica un interlocutore attento e sempre rispettoso delle opinioni di tutti». Tanti colleghi e tanti amici hanno espresso il proprio dolore per la scomparsa della giornalista, che ha lottato negli ultimi tempi con la malattia. Questo il saluto commosso di Marco Rizzo: «E’ mancata Ida Colucci, un’amica, una grande professionista, già direttore del Tg2. Ida, la terra ti sia lieve». Questi sono solo alcuni dei messaggi di lutto per la morte della cronista capitolina, stimata da tutti per il lavoro svolto e per la grande professionalità.

📍 Si è spenta all’età di 58 anni, dopo una lunga malattia, l’ex direttrice del @tg2rai Ida Colucci. Entrò in #Rai nel 1991, al Giornale Radio, per passare poi nel 2002 al #Tg2, di cui diventò inviata nel 2005 e poi direttrice nel 2016. pic.twitter.com/I3dhZlDolN — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 19, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA