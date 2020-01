Ida Platano, dedica a Riccardo Guarnieri?/ “Non avere paura…” (Uomini e donne)

A che punto sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri? I fan di Uomini e donne si aspettavano di vederli insieme spesso e volentieri ma, a quanto pare, non è proprio così. Non si capisce se quella dei due sia una scelta precisa oppure no ma fatto sta che i due si sono mostrati insieme a Capodanno e poi? Sulla loro coppia è calato il silenzio. Ida Platano continua a postare le sue storie in tutta tranquillità tra amici, famiglia e lavoro e di Riccardo Guarnieri nemmeno l’ombra, almeno se parliamo di social. Anche nelle ultime ore la dama di Uomini e donne ha postato alcune storie mostrandosi a cena con le amiche e, poi, in bagno, eccola cantare l’ultimo successo di Tommaso Paradiso al grido di “Non avere paura mi prenderò cura io di te…”. Alcuni ci vedono una chiara dedica a Riccardo Guarnieri, altri ancora solo un modo per salutare i fan prima di andare a letto, e il cavaliere?

RICCARDO GUARNIERI TACE E IDA PLATANO…

Intanto, Riccardo Guarnieri tace. Sul suo profilo Instagram non ci sono foto o video delle ultime ore e tutto lascia pensare che lui sia tornato a Taranto in questi giorni anche se non si capisce bene il perché. I fan di Uomini e donne sono un po’ confusi perché pensavano seriamente che il cavaliere si fosse trasferito in pianta stabile a Brescia dalla sua compagna ma così non è, almeno così sembra da quello che vediamo sui social. I due torneranno nel programma per spiegare come vanno avanti le cose tra loro oppure lo scopriremo solo alla prossima storia. Per ora questo lungo fine settimana lo hanno passato distanti, il resto lo capiremo nelle prossime ore.

