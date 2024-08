Ida Platano per la seconda volta tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione bomba

Le anticipazioni della prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne regalano al pubblico del dating show dei colpi di scena inaspettati. Sono stati annunciati tre nuovi tronisti, tra i quali spuntano due volti già noti al pubblico di Uomini e Donne; tuttavia pare che ne manchi un quarto e che si tratti di Ida Platano. Chi ha seguito la scorsa edizione del programma sa che Ida è stata già tronista e che il suo percorso in studio si è concluso con un nulla di fatto e con l’ennesima delusione amorosa.

Ida, insomma, è ancora single e alla ricerca dell’amore. Motivo per il quale molti hanno creduto nel suo possibile ritorno nel parterre Over di Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni, Ida farà davvero il suo ritorno nel programma, ma potrebbe farlo ancora una volta come tronista.

Ida Platano o Mirko Brunetti: chi sarà il quarto tronista di Uomini e Donne?

“C’era un trono vuoto e al 90% è quello di Ida. Lei oggi non c’era per problemi di salute ma ci sarebbe dovuta essere“, si legge nell’indiscrezione lanciata dall’esperto di Uomini e Donne, che spiega anche perché la storica dama fosse assente nella prima registrazione. Pare, infatti, che Ida abbia avuto dei problemi di salute e che sarà in studio nella prossima registrazione. Se il suo ritorno come tronista appare, dunque, quasi certo, resta una piccola possibilità che non sia lei a prendere posto sul trono vuoto. Rimane, infatti, ancora aperta la possibilità che Mirko Brunetti sia uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, Lui, d’altronde, non ha ancora smentito la notizia, cosa che fa supporre che il gossip non sia del tutto privo di fondamento. Ciò che appare certo, è che verrà presentato nella prossima registrazione un quarto tronista, chi è lo scopriremo solo allora.