Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano 2 mesi in coppia/ La dedica romantica

Uomini e donne, Ida Platano scorda Riccardo Guarnieri con Alessandro Vicinanza: il traguardo

Mentre i telespettatori attendono il ritorno TV di Uomini e donne, la coppia uscente del dating-show Ida Platano e Riccardo Guarnieri celebra i primi due mesi di unione. Dopo un lungo tira e molla che li ha visti protagonisti alla corte di Uomini e donne, complice anche la passione che Ida ha condiviso a lungo con Riccardo Guarnieri, poi spentasi di recente, nel mezzo della ricerca dell’amore avviata in TV Alessandro Vicinanza non ha nascosto di essere innamorato di Ida Platano ferendo nei sentimenti la conoscente al trono over Roberta Di Padua. La risposta di Ida alla dichiarazione é stata la scelta di ridarsi una nuova chance in amore con il salernitano, nel tentativo di voltare pagina nella vita sentimentale dopo l’addio a Riccardo Guarnieri, con cui si é registrata una rottura drastica, senza più un barlume di speranza in un ricongiungimento tra i due, in primis per via di divergenze caratteriali inconciliabili.

I due ritrovati conoscenti intimi si sono poi concessi l’esclusiva, uscendo insieme dallo studio TV di Uomini e donne, e tra i telespettatori attivi nel web si é sollevata la voce incessante che taccia Ida e Alessandro di una mancata veridicità di coppia.

La replica della coppia alle accuse web

Particolarmente spinosa é l’accusa web che taccia Ida di aver maturato una scelta di ripiego ai danni di Alessandro, fingendosi disinnamorata di Riccardo Guarnieri, anche per visibilità e business. Ma, al di là delle voci sul conto dei due, la coppia di dichiara felicemente salda dal momento che Ida Platano destina in queste ore una dedica ad Alessandro, volta a celebrare il mesiversario o meglio i primi due mesi della coppia.

“Sei ti stai chiedendo perché sono così felice, la risposta sei tu”, é il messaggio rilasciato per iscritto via Instagram dalla dama bresciana per il salernitano, con cui lei ha abbandonato in definitiva lo studio di Uomini e donne. Che la dedica social possa spegnere il fuoco della polemica esplosa sugli ex Uomini e donne?

