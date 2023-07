Ida Platano e Alessandro Vicinanza, nuova vacanza d’amore/ Sempre più complici a Capri: i fan sognano

Ida Platano e Alessandro Vicinanza in vacanza a Capri

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sempre più uniti e innamorati. La vita, fuori dallo studio di Uomini e Donne, procede a gonfie vele e, pur vivendo in città diverse, riescono sempre a ritagliarsi del tempo per stare insieme. Dopo una splendida vacanza trascorsa a Mykonos, la coppia si è concessa qualche giorno di relax a Capri. Ida che nel weekend ha partecipato ad un corso professionale, ha raggiunto il fidanzato e con lui si sta godendo il sole e il mare.

Attraverso una serie di storie condivise sul proprio profilo Instagram, la Platano sta mostrando le giornate che trascorre in dolce compagnia. Bellissima, abbronzata e in splendida forma, l’ex dama sfoggia un sorriso con cui esprime tutta la sua felicità.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: convivenza a settembre?

Da quando hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno vivendo intensamente la loro relazione trascorrendo insieme soprattutto i weekend a cause dei rispettivi lavori. Da Mykonos a Capri, la coppia si gode la prima estate insieme all’insegna dell’amore in attesa di poter fare un passo in avanti nella relazione.

Vivendo molto lontani, Ida e Alessandro potrebbero presto decidere di dare il via ad una convivenza scegliendo come base della loro vita di coppia Brescia o Salerno. Nel frattempo, i fan sognano e sperano di vederli sempre sereni, felici e innamorati. A settembre, dunque, torneranno nel programma che li ha fatti innamorati per annunciare novità?

